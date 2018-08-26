Ситуация с загрязнением рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй находятся на контроле у руководства Якутии

Ситуация с загрязнением вод рек Ирелях, Малая Ботуобия и Вилюй в связи с прорывом дамб дражных полигонов на реке Ирелях Мирнинского района Якутии находится на постоянном контроле у руководства республики. Об этом в своей страничке в Instagram сообщил временно исполняющий обязанности главы Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.

Он отметил, что прорыв дамб был вызван сильнейшими ливнями, когда за сутки выпала полуторомесячная норма осадков. В результате в реку вынесло глину, песок, ил – взвеси природного происхождения, которые из Иреляха попали в Ботуобую и затем в Вилюй, что сделало воду мутной и непригодной для питья.

«Я нахожусь на постоянной связи с генеральным директором компании АЛРОСА Сергеем ИВАНОВЫМ, который прилетел в Мирный и на месте занимается мероприятиями по ликвидации последствий разлива воды. Компанией уже начато проведение мероприятий по восстановлению дамб дражных полигонов на реке Ирелях», – сообщил Айсен Николаев.

Он напомнил, что по факту загрязнения рек работает правительственная комиссия во главе с министром экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Сахамином АФАНАСЬЕВЫМ. 24 августа в Мирном и.о. министра провёл совещание по вопросу ликвидации последствий прорыва дамб на реке Ирелях.

По итогам совещания принято решение поручить АК «АЛРОСА» (ПАО) в кратчайшие сроки восстановить дамбу дражных котлованов на р. Ирелях, рассмотреть возможность обеспечения водоочистными станциями населённые пункты Сунтарского улуса и ежедневно информировать о проведённых восстановительных работах население Мирнинского района и вилюйской группы улусов.

Министерством организован ежедневный гидрохимический мониторинг за качеством водных объектов р. Ирелях, р. Малая Ботуобия, р. Вилюй. По результатам лабораторных исследований установлено, что основным загрязнителем водных объектом являются вышеуказанные взвешенные вещества.

На следующей неделе Айсен Николаев планирует вылететь в Сунтарский улус и намерен на месте оценить результаты работ по ликвидации последствий загрязнения рек.