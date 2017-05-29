Ситуация с «хатасскими землями» на контроле

Заместитель Председателя Правительства Якутии Игорь Никифоров прокомментировал ситуацию вокруг земельных участков, подпадающих в охранную зону магистрального газопровода ГРС-2-Хатассы.

Вице-премьер обратил внимание, что решение данных вопросов находится в зоне ведения городского округа «Якутск» и АО «Сахатранснефтегаза». По поручению Главы республики Правительство отвечает за организацию работы, разработана «дорожная карта», однако на сегодня у города и компании есть разногласия по некоторым пунктам. «Дорожная карта частично согласована, есть некоторые разногласия муницилитета и Сахатранснефтегаза, но белых пятен в ней не будет. Правительство организует работу, но ответственность несут два субъекта, и им необходимо договориться, хотя бы из чувства самосохранения» — подчеркнул зампред Правительства.

Вице-премьер сообщил, что по вынесенным судебным решениям направлены письма в «Сахатранснефтегаз» об отсрочке сноса жилых домов. «В каждом случае вопросы будут рассматриваться индивидуально, будем искать разные подходы с учетом конкретной ситуации. На особом контроле Правительства — четыре земельных участка, где живут многодетные семьи, а также и те, кто строился по правилам со всеми разрешительным документами. Им будет предоставлена вся необходимая помощь», — заявил Игорь Никифоров. Компания по каждому случаю будет содействовать в перевозке и демонтаже строений. Городские власти также будут оказывать все необходимое содействие. Будут подобраны равноценные участки, составлены договоры мены, проведена рыночная оценка стоимости объектов, рассмотрены варианты поддержки семьям. «Никаких резких движений предприниматься не будет», — заверил Никифоров.

Заместитель Председателя Правительства обратил внимание на то, что в охранной зоне газопровода находятся всего 69 участков. И только 11 оформлены под ИЖС, владельцы пяти из них получили разрешение на строительство и зарегистрировали жилье. Кроме того, на 18 участках, разрешенный вид использования которых дачно-садовое огородничество, есть объекты капитального строительства. С этими владельцами земель ведутся переговоры, обсуждаются разные варианты решения. По остальным участкам проблем нет.