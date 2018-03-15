Системы видеофиксации выписали штрафов на 53 млн рублей

С начала года в Якутии с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения выписано штрафов на сумму более 53 млн. рублей. В Минтрансе республики отмечают, что установка камер, прежде всего, обеспечивает безопасность на дорогах.

«Мы ставим во главу угла безопасность участников дорожного движения. Камеры фотовидеофиксации повышают дисциплинированность и ответственность водителей. Отмечу, за 2017 год в местах их установки не было погибших и раненых», — проинформировал руководитель отдела Департамента дорожной службы и автомобильного транспорта Владислав Романов.

По его словам, в Якутии 85 процентов ДТП происходит по вине водителей. С начала этого года с помощью комплексов фотовидеофиксации сотрудники ГИБДД выписали свыше 70 тысяч постановлений об административных правонарушениях на сумму 53,8 млн рублей.

Представитель ведомства уточнил, что доходы от сбора таких штрафов целевым образом направляются в региональный дорожный фонд для ремонта и строительства дорожной инфраструктуры.

В настоящее время власти Якутии намерены усилить работу, направленную на результативное функционирование всех комплексов фотовидеофиксации, находящихся в введении ГКУ «Управление автомобильных дорог РС(Я)». Решение принято на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством первого вице-премьера республики Алексея Колодезникова, сообщается на сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Якутии.