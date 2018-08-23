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Культура & Образование
23 августа 2018, 14:02
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Систему образования в Якутии трансформируют

Система образования в Якутии нуждается в трансформации с точки зрения курса на формирование нового качества человеческого капитала. Главная её цель – создание общественной среды, в которой каждому доступно качественное образование.

В этой связи перед самым крупным субъектом России стоит задача преодоления географического неравенства в доступе детей к новым знаниям, возможностям для развития, нравственного и физического здоровья, расширения кругозора.

Об этом сегодня заявил врио главы Якутии Айсен Николаев на Августовском совещании работников образования.

«Наша главная цель – создание такой общественной среды, чтобы каждый ребенок буквально с рождения впитывал нравственные ценности, высокую культуру и знания, получал все возможности для саморазвития. Для этого надо решить вопрос преодоления географического неравенства в доступе наших детей к новым знаниям, ценностям культуры и достижениям науки», — сказал Айсен Николаев.

Образование – драйвер перемен в жизни якутян

Руководитель Якутии сообщил, что в конце сентября выйдет указ о дальнейшем развитии отрасли. Врио призвал педагогических работников, муниципалитеты, представителей науки, общественных объединений принять участие в выработке этого важнейшего документа. По его мнению, образование следует рассматривать как один из ключевых инвестиционных сегментов, определяющих рост экономики, а значит, качество жизни.

«Эти решения должны сделать образование настоящим драйвером обновления, позитивных перемен в жизни республики», — объявил Айсен Николаев.

Также глава региона акцентировал внимание на важности системы непрерывного образования. По мнению Николаева, все якутяне – независимо от возраста и рода занятий – должны иметь возможности осваивать новые компетенции, а значит, шансы активно участвовать в экономическом, социальном развитии северного региона. «На базе колледжей, вузов, крупных предприятий надо создавать центры переобучения переподготовки взрослых людей, в том числе по специальностям, связанным с автоматизированным производством», — отметил он.

Цифровизация в школах и проекты недропользователей

Среди важных приоритетов – создание цифровой инфраструктуры в школах и обновление технологического образования.

По направлению приобретения детьми IT-компетенций в республике будет масштабирован опыт создания IT-школ Алексея Илларионова. В этом году в трех школах Якутска появится такая программа. В следующем году ее планируют внедрить в 30 школах. Также Николаев сообщил о планах ускорить открытие IT-лицея.

В рамках обновления технологического образования в школах откроются политехнические и профильные классы, современные мастерские. В планах создание сети детских технопарков и кванториумов.

Как сказал Айсен Николаев, успешные примеры уже есть. В Ленске школа №1 третий год набирает профильные «Роснефть-классы». В прошлом году такой класс появился в городе Мирном. 1 сентября открывается кафедра компании «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в Политехническом институте СВФУ в Мирном.

В связи с этим лидер Якутии заявил о необходимости создать проект, интегрированный с программой подготовки местных кадров для промышленности. По аналогичному принципу должны перезагрузиться агрошколы.

Преобразования в Высшей школе и СПО

Среднее профобразование также нуждается в модернизации с точки зрения корреляции с запросами рынка труда, потребностями компаний, ведущих свою деятельность на территории Якутии. По мнению Айсена Николаева, позитивные результаты могут появиться у корпораций в рамках их планов по созданию колледжей на принципах ГЧП.

Преобразования в высшей школе Якутии должен возглавить СВФУ им. М.К. Аммосова. Проводниками станут создаваемые в улусах центры интеллектуального образования, такие как Малая академия наук в Хангаласском улусе, Международная арктическая школа, которая строится в Якутске. На их базе будет развиваться сеть школьных и научно-образовательных центров.

«Главное, чтобы всё это было доступно не только в столице. Все дети Якутии, и в отдаленных районах, и в малокомплектных школах, должны быть вовлечены в процессы», — сказал Айсен Николаев.

Главный участник перемен – педагог

Однако перемены в образовании и воспитании не могут произойти без педагога. Как считает Айсен Николаев, необходимо внедрять новые механизмы финансирования повышения квалификации педработников.

Как указал временно исполняющий обязанности главы Якутии, перед современной школой стоят задачи приобщения детей к научному познанию, формирования высокого интеллекта, умения ориентироваться в информационных потоках. В этом ключевая роль учителя, убежден Айсен Николаев.

Руководитель поделился личным опытом: «Мне очень повезло в жизни, как и всем выпускникам Верхневилюйской физико-математической школы. Мы учились в уникальной школе, которую основал народный учитель СССР Михаил Алексеев. Он вывел новую форму успеха якутян. Доказал, что мы способны и должны работать в наукоёмких отраслях».

Пример народного учителя Айсен Николаев назвал ярчайшим образцом роли педагога в трансформации сознания целого поколения якутян.

Строительство и оснащение объектов

Кроме стратегических задач по изменению смыслового содержания образования, перед отраслью стоят практические задачи. В ближайшие годы в республике нужно создать свыше 11 тыс новых мест в детсадах для малышей до трех лет. Также требуется строительство новых школ. Из 652 школ в республике более половины размещены в деревянных зданиях, 59 школ находятся в аварийном состоянии. Строить объекты планируется, в том числе путем государственно-частного партнёрства.

Также надо решать вопрос со скоростью интернета в школах республики, чтобы внедрять в образовательный процесс цифровые учебные комплексы. Помимо этого, нуждается в обновлении материально-техническая база объектов образования.

Новые задачи в сфере образования Якутии будут решаться в рамках реализации майского Указа Президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития страны.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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