Система электронной записи на выдачу лицензий на охоту готова к старту

27 июля в 18 часов на портале http://e-yakutia.ru в городе Якутске впервые стартует электронная запись на получение лицензий на добычу лимитируемых видов охотничьих животных в республике. 19 июля специалисты министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики провели тестирование системы.

«В день тестирования портал посетило около 1700 человек, – поделился результатами Илья Федоров, заместитель руководителя Департамента связи и информационных технологий министерства.– В первые четыре минуты записались порядка 150 человек. Максимальное время посещения портала составило 8 минут 40 секунд. Всего за сутки запись заполнилась на два приемных дня».

В министерстве приняли решение продолжить тестирование записи на прием для ознакомления населения с сервисом. Все тестовые записи будут удалены 27 июля в 10 часов.

Напомним, для записи необходимо иметь подтвержденную учетную запись (ЕСИА) на портале госуслуги.ру. После авторизации, на главной странице Портала нужно выбрать сервис «Запись на прием в ведомство», выбрать из списка Министерство охраны природы РС (Я), далее услугу: Охота в общедоступных местах, или особо охраняемых территориях (ООПТ), выбрать дату и время, записать ПИН-код.