Синоптики прогнозируют потепление в Якутии

Синоптики прогнозируют в Якутске в конце недели потепление до -22 градусов.

Завтра, 13 декабря, днем в Якутске, как сообщается на сайте Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, морозы смягчатся до минус 33 градусов. К концу дня обещают слабый снег.

Морозы существенно отступят уже к пятнице. В этот день прогнозируют потепление до минус 25 градусов днем и минус 34 — ночью. Погода побалует якутян особенно в выходные: в субботу днем ожидается минус 24 градуса, а в воскресенье — до минус 22-х.