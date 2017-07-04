АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
21
Легкий дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  58.97
 67.20
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
04.07.2017, 9:42
Республика
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах
04.07.2017, 9:38
Путешествия
Туристам на заметку
04.07.2017, 9:29
Происшествия
150 человек в Якутии укусили клещи
04.07.2017, 9:20
Происшествия
За последние два дня утонули трое детей
04.07.2017, 9:00
Спорт
«Тур де Хангаласс»: от Орла до Еланки
04.07.2017, 8:34
Столица
Анонс
Синоптики прогнозируют порывы ветра при грозе в Якутске
04.07.2017, 8:25
Культура & Образование
СВФУ отправляется в экспедицию по следам Обручева
04.07.2017, 8:21
Столица
Ремонт улицы Кальвица в Якутске завершится осенью
04.07.2017, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 4 июля 2017 г.
04.07.2017, 0:44
Общество
Эксклюзив
Якутский американец: Страна больших возможностей – это… Россия!
04.07.2017, 0:35
Общество
Сегодня день рождения депутатов и примадонны
03.07.2017, 22:50
Политика
Накануне сессии Егор Борисов встретился с руководством Ил Тумэна
03.07.2017, 22:08
Желток
Фотофакт
Депутаты отдохнули на Буотаме: лапта, купание и танцы до утра!
03.07.2017, 21:16
Происшествия
Экстра
В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации
03.07.2017, 21:13
Культура & Образование
Анонс
XV республиканская педагогическая ярмарка «Сельская школа & Образовательская марка»
03.07.2017, 19:24
Культура & Образование
Внимание абитуриентам Якутской ГСХА
03.07.2017, 19:23
Республика
Анонс
В Якутии пройдёт международный конкурс «Лучший машинист тепловоза»
03.07.2017, 19:19
Происшествия
Скандал
Власти проверяют сообщение о нефтяной пленке в реке Нюя
03.07.2017, 18:15
Спорт
«Изюминкой Игр Манчаары-2017 станет борьба хапсагай»  
03.07.2017, 18:00
Столица
Молодежь Мархи привела в порядок детскую площадку
03.07.2017, 17:56
Культура & Образование
Сунтарский олонхосут выиграл жеребенка на Ысыахе молодежи
03.07.2017, 17:36
Столица
Оповещение о плановом ограничении электроснабжения на завтра, 4 июля
03.07.2017, 17:30
Столица
В Якутске ожидаются порывы ветра
03.07.2017, 17:27
Культура & Образование
В Якутске состоится презентация работ стрит-арт художника Александры Скипы
03.07.2017, 17:20
Столица
В Якутске — Неделя бытового обслуживания
03.07.2017, 17:14
Желток
Алроса отметила ысыах в Геленджике
03.07.2017, 17:05
Республика
Утверждён новый порядок предоставления субсидий на создание бизнес-инкубаторов
03.07.2017, 16:35
Столица
Во Дворце детства откроется школьный технопарк
03.07.2017, 16:34
Происшествия
Репортаж
Большая вода реки Алазеи не хочет оставлять подтопленные села Сватай и Аргахтах
03.07.2017, 16:25
Культура & Образование
В Музее музыки и фольклора открылась выставка, посвященная Христофору Максимову
03.07.2017, 16:21
Республика
Резонанс
Глава Вилюйского улуса объяснил, почему рухнула трибуна у Аал Луук Мас
03.07.2017, 16:15
Происшествия
Ссора между мужчиной и женщиной закончилась убийством
03.07.2017, 15:59
Политика
Якутяне поддержали законопроект о долевом строительстве
03.07.2017, 15:55
Республика
Работа для школьника
03.07.2017, 15:52
Финансы
Резонанс
Михаил Мярикянов заключен под стражу
03.07.2017, 15:45
Республика
Особый противопожарный режим действует уже в 19 районах
03.07.2017, 15:35
Столица
Улицы Жорницкого и Петра Алексеева вскоре будут открыты для проезда
03.07.2017, 15:16
Красота & Здоровье
В магазине “Камелек” прошел мастер класс по food-фото
03.07.2017, 15:09
Столица
Айсен Николаев встретился с жителями микрорайона Марха
03.07.2017, 14:46
Культура & Образование
«Мир Саха» в Хабаровске
03.07.2017, 14:28
Культура & Образование
Завершился фестиваль, принявший 150 музыкантов из Кореи, Канады и России
03.07.2017, 14:15
Общество
2,6 млрд рублей сэкономит малый бизнес на снижении энерготарифов
03.07.2017, 14:11
Путешествия
Отель Aquafantasy Aquapark & Spa 5*: Райское местечко для детей в Турции
03.07.2017, 14:09
Столица
В 203 микрорайоне дан старт строительству пяти социальных объектов
03.07.2017, 14:03
Культура & Образование
Афиша
Скоро в Якутске: INSTA-VINE FEST
03.07.2017, 14:00
Экология
30 мешков мусора убрали с берегов Лены ко Дню реки
03.07.2017, 13:21
Республика
Якутгидромет назвал причину урагана в Нижнем Бестяхе
03.07.2017, 13:08
Культура & Образование
Для желающих послушать концерт «Эпосы народов мира» будут организованы автобусы
03.07.2017, 12:55
Финансы
РСХБ признан одним из самых надежных банков
03.07.2017, 12:50
Культура & Образование
Названы победители конкурса «Скрипка Севера»
03.07.2017, 12:42
Общество
До начала Форума «Profstart» осталось 4 дня
03.07.2017, 12:13
Происшествия
Видео
Резонанс
Мужчина ответит за публичное избиение женщины
03.07.2017, 12:02
Происшествия
Деньги в тумбочке, или осторожный грабитель
03.07.2017, 11:56
Политика
Отставка
03.07.2017, 11:35
Политика
Новый пост Дмитрия Махарова
03.07.2017, 11:18
Общество
Резонанс
Курортный сбор снизит привлекательность Якутии
03.07.2017, 11:10
Столица
Вышла азбука для потребителей ЖКХ
03.07.2017, 11:05
Столица
Как прошел в Мархе Единый информационный день
03.07.2017, 11:01
Происшествия
Почти по Гоголю: директор получала зарплату за «мертвых душ»
03.07.2017, 10:44
Происшествия
Прописка взамен ремонта
03.07.2017, 10:35
Спорт
Абсолютная победа Рустама Ксенофонтова. В четвертый раз
03.07.2017, 10:21
Происшествия
Лесной пожар, угрожавший селу Модут, возник из-за поджога избушки
03.07.2017, 10:15
Столица
Айсен Николаев встретился с золотыми медалистами  
03.07.2017, 9:54
Политика
Экоурок от депутата и министра
03.07.2017, 9:41
Культура & Образование
Дневники Международной исследовательской школы – 2017
03.07.2017, 9:35
Общество
Сегодня день рождения руководителя и бизнес-вумэн
03.07.2017, 9:33
Республика
Форум учителей музыки и ИЗО: подготовка продолжается
03.07.2017, 9:20
Столица
Роспотребнадзор: воздух в норме
03.07.2017, 9:14
Экономика
Новый конкурс от «ЧИРиКо»: Почему я люблю Индигирку
03.07.2017, 9:01
Культура & Образование
«След, оставленный на земле»: Выставка отца и сына Куприяновых откроется в Якутске
03.07.2017, 8:28
Происшествия
В Кобяйском улусе произошел пожар
03.07.2017, 8:03
Столица
3 июля ожидаются плановые ограничения электроснабжения
Архив новостей
Столица
4 июля 2017, 8:34
456

Синоптики прогнозируют порывы ветра при грозе в Якутске

 

 По данным Якутского УГМС, в Якутске 4 июля утром и днем кратковременный дождь, гроза, ветер ночью юго-восточный, днем с переходом на северо-западный 3-8 м/с, порывы 8-13 м/с, при грозе 15-20 м/с, температура воздуха ночью +14,+16°, днем +28,+30°.  

5-6 июля на большей части территории республики ожидается неустойчивая погода, пройдут небольшие и умеренные кратковременные дожди, на юге, юго-востоке ливни и грозы, ветер при грозах и на побережье Арктики порывистый до 15-20 м/с, температура ночью +7+12, на юге в центральных районах +12+17, на севере +1+6, днем +22+27, на юге 5 июня +29+34, на западе +17+22, на севере +11+16°.

В связи с прогнозируемыми погодными условиями, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует населению республики соблюдать следующие правила безопасности и рекомендации:

  • При выпадении осадков:  необходимо плотно закрыть окна в домах, держаться от них как можно дальше, а также не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины;
  • по возможности, оставайтесь дома, примите меры по максимальному утеплению вашего дома (квартиры) и уплотнению всех имеющихся зазоров и щелей в оконных и дверных проемах;
  • приготовьте теплую одежду. Пейте больше горячего чая, постарайтесь не употреблять алкоголь;
  • не включайте газовые горелки и плиты для обогрева, при использовании электрообогревателей соблюдайте правила пожарной безопасности, не оставляйте электронагревательные приборы без присмотра;
  • если осадки застали вас на улице, необходимо смотреть по сторонам при переходе проезжей части, не делать резких движений и быть предсказуемыми для водителей. Если несколько машин остановилось, пропуская вас, это не значит, что где-то за ними не едет на большой скорости еще один автомобиль. Старайтесь смотреть на машины при переходе улицы.

 Опасность для людей на улице при сильных порывах ветра заключается в возможном обрушении слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падении крупных деревьев, ветвей, срыве рекламных щитов, повреждении кровли домов, порыве воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Будьте осторожны и избегайте нахождения вблизи данных объектов.

 При усилении ветра следует ограничить выход из зданий.

Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в зданиях или подъездах жилых домов. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов. Ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями.

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

При штормовом ветре (ветер с усилением до 25 м/с считается штормовым) часто происходит схлестывание воздушных линий электропередач, что способствует возникновению пожаров.  Руководители муниципальных образований, органов местного самоуправления, организаций, учреждений, предприятий всех форм собственности, жилищно-коммунальных служб должны своевременно принять меры и привести населённые пункты, объекты экономики и жилье в пожаробезопасное состояние. При перепадах напряжения в электрической сети квартиры, немедленно обесточьте все электробытовые приборы, выдерните вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при внезапном включении электричества не произошёл пожар.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под ЛЭП и подходить к оборвавшимся электропроводам. Опасно при штормовом ветре оставаться в автомобиле или автобусе, поэтому следует покинуть авто и  укрыться в ближайшем здании. Если вы выехали за пределы населённого пункта, то целесообразно выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете. При нахождении на открытой местности, лучше всего скрыться в яме, овраге и плотно прижаться к земле.

Если вашей жизни угрожает опасность или вам известно о необходимости проведения спасательных мероприятий, звоните  по единому номеру пожарных и спасателей МЧС России 101. Набор осуществляется как с мобильного, так и со стационарного телефонов.

 В связи с выпадением осадков и повышением вероятности возникновения происшествий на автомобильных дорогах, Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует автоводителям быть внимательнее на дороге, двигаться со скоростью, которая обеспечит безопасное движение, иметь дополнительные запасы горючего, цепи противоскольжения для обеспечения движения на подъемах и спусках, комплект теплой одежды, медикаменты и средства для оказания первой медицинской помощи, продукты питания, зарядное устройство к мобильному телефону, ручной фонарь с комплектом батареек. Рекомендуется воздержаться от поездок до улучшения погодных условий.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.06.2017, 14:41
Политика
Эксклюзив
Официально: Почему Егор Борисов не поехал нынче на Ысыах Олонхо
28.06.2017, 23:30
Желток
Фотофакт
Позитив
Ысыах Олонхо 2017: в чем были ВИП-ы Якутии
28.06.2017, 9:38
Происшествия
В центре Якутска незаконно построен многоэтажный дом на деньги граждан
30.06.2017, 12:29
Происшествия
SOS
Во Владивостоке пропали мать и дочь из Якутии
29.06.2017, 13:46
Республика
Эксклюзив
Ил Дархан проигнорировал Ысыах Олонхо в Вилюйске
02.07.2017, 14:00
Столица
Видео
Эксклюзив
Шторм в Якутске
02.07.2017, 16:34
Происшествия
Фотофакт
Эксклюзив
Шторм и буря в заречных улусах — фотографии разрушений
29.06.2017, 15:00
Политика
Генпрокуратура и Минвостокразвития РФ раскритиковали Якутию
01.07.2017, 13:30
Путешествия
Самолет рейса Москва-Якутск совершил вынужденную посадку
02.07.2017, 10:12
Происшествия
Фотофакт
Скандал
Рухнула трибуна Аал Луук Мас Ысыаха Олонхо 2017
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Политика
03.07.2017

Накануне сессии Егор Борисов встретился с руководством Ил Тумэна

Фотофакт
Желток
03.07.2017

Депутаты отдохнули на Буотаме: лапта, купание и танцы до утра!

Экстра
Происшествия
03.07.2017

В Якутии введен режим чрезвычайной ситуации

Анонс
Республика
03.07.2017

В Якутии пройдёт международный конкурс «Лучший машинист тепловоза»

Резонанс
Республика
03.07.2017

Глава Вилюйского улуса объяснил, почему рухнула трибуна у Аал Луук Мас

Резонанс
Финансы
03.07.2017

Михаил Мярикянов заключен под стражу

Путешествия
03.07.2017

Отель Aquafantasy Aquapark & Spa 5*: Райское местечко для детей в Турции

Афиша
Культура & Образование
03.07.2017

Скоро в Якутске: INSTA-VINE FEST