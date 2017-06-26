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Синоптики прогнозируют лесные пожары

В соответствии с прогнозом Якутского управления Гидрометеослужбы, 28-29 июня ожидается установление чрезвычайно высокого V класса пожарной опасности леса в Хангаласском районе и окрестностях г. Якутска, сохранение V класса в Горном, Томпонском районах. Установление высокого IV класса в Жиганском, Таттинском, Усть-Майском районах, сохранение высокого IV класса в Нюрбинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Намском, Усть-Алданском, Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Амгинском, Олекминском и Нерюнгринском районах. Прошедшие дожди снизили до I-III класса пожарную опасность в Мирнинском, Сунтарском и Алданском районах.

Учитывая прохождение лесопожарного сезона, температурный режим, дефицит осадков, существует вероятность появления и распространения очагов природных пожаров.

Главное управление МЧС России по республике Саха (Якутия) обращается к жителям и гостям республики: соблюдайте правила пожарной безопасности!

Особый противопожарный режим действует на территории 16 муниципальных образований: Нюрбинского, Мирнинского, Томпонского, Ленского, Нерюнгринского, Алданского, Кобяйского, Амгинского, Горного, Сунтарского, Намского, Чурапчинского, Усть-Алданского, Верхневилюйского, Таттинского районов и Городского округа «Город Якутск».
Напоминаем, если на территории вашего муниципального образования действует особый противопожарный режим, то посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.

Напоминаем, если на территории вашего муниципального образования действует особый противопожарный режим, то посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.

В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:
• проводить выжигание сухой травы и камыша;
• разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;
• курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;
• стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
• оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
• заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;
• оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Что делать, если начался лесной пожар?

Если вы обнаружили пожар в лесу, немедленно сообщите об этом в службу спасения, в администрацию сельского округа или в лесничество. Запомните номера, на которые следует звонить в случае лесного пожара: «01» — со стационарного телефона, «112» и «101» (с мобильных телефонов), Региональная диспетчерская служба лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) 8-4112-44-74-76.

Если обнаруженный вами пожар ещё не набрал силу, примите меры по его тушению с помощью воды, земли, песка, веток лиственных деревьев, плотной одежды. Наиболее эффективный способ тушения лесного пожара – забрасывание кромки пожара землёй.

При тушении очага лесного пожара не отходите далеко от дорог и просек, поддерживайте связь с остальными участниками тушения пожара с помощью зрительных и звуковых сигналов.

В случае задымления в населенном пункте, необходимо минимизировать своё пребывание на улице, без острой необходимости не стоит покидать помещение, пить побольше воды. При ухудшении самочувствия, незамедлительно обращайтесь к врачу.

Cотрудники МЧС и представители взаимодействующих структур ежедневно осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения природных пожаров и пожаров в жилом секторе на территории Республики Саха (Якутия). К этой работе активно привлекаются специалисты Департамента по лесным отношениям республики, старосты, патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах.

Уважаемые жители и гости республики, помните: лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их последствий, несут административную или уголовную ответственность.

 

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Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по РС(Я)
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