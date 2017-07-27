Синергия Севера глазами участников из других регионов России

В образовательном форуме “Синергия Севера” помимо молодежи Якутии принимают участие и молодые люди из Хабароского края и Магаданской области. Гости из Дальневосточных регионов активно заявились в направлении “Я –инженер». Они в Якутии впервые, поэтому впечателения самые положительные от образовательной культурной программы форума, но и от природы Якутии в целом.

Илья Грицюк, г Комсомольск-на-Амуре Хабаровский край:

— Первое что меня удивило — это потрясающий вид якутских гор. Второе – мошкара (смеется), ну и в третьих, это конкретно уже сами мероприятия. А здесь я с главной целью — пройти в финальный этап Дальневосточного конкурса “Я- инженер”.Мой проект побеждал в других конкурсах, но в форуме такого формата я участвую впервые и потому не могу быть уверен. Проект, если вкратце сказать, направлен на снижение потери на произвродстве в авиастроительном предприятии. Ну, и в целом, для меня важное значение имеет образовательная площадка, тренинги знакомство с людьми, классно, что эксперты рассказывают то, в чем они имеют практику, приводят реальные примеры, действующих фирм и предприятий. Этот форум, безусловно, стал мощным толчком для самореализации все участников, меня в первую очередь.

Александр Марин, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край.

— До этого участвовал в конкурсе внутри своего завода, где наш научный –производственный отдел проссматривал рацианолизаторские проекты. В целом у нас такие идеи поощряются и здесь я вижу, что огромная поддержка идет со стороны руководства республики и даже федеральных государственных учреждений. Если говорить об общих впечателениях от форума – первый, второй день начался довольно насыщенно. Все напомнило детство, лагерь, все очень здорово, и в первую очередь, это тренинги, тимбилдинги с такими ведущими экспертами России. По организации все продумано до мелочей, мы не слоняемся по территории, есть ограничения, но только не на образовательные площадка, вот тут нам дают полную свободу. И это дорогого стоит!

Алексей Федосеев. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край: