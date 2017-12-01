Символ «Новогодней столицы России» уехал из Якутска в Ханты-Мансийск

Якутск передал символ «Новогодней столицы России» Ханты-Мансийску.

В первый день зимы, 1 декабря, в рамках Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» в городском Парке культуры и отдыха состоялась торжественная передача эстафеты «Новогодняя столицы России».

Проект «Новогодняя столица России» проводится Министерством культуры России с 2012 года. Первым городом, получившим этот символ, является столица Республики Татарстан Казань, за ним последовали города Владимир, Вологда, Сортавала, Тамбов. В этом году эстафету «Новогодней столицы России» принимает Ханты-Мансийск.

Торжественное мероприятие прошло с участием Деда Мороза из Великого Устюга, Чысхаана, Красавицы Зимы, Кыш Бабая, гостей и жителей столицы.

От имени главы города Якутска всех собравшихся с началом Всероссийского фестиваля «Зима начинается с Якутии» поприветствовала заместитель главы города по социальным вопросам Евдокия Евсикова. «1 декабря – официальный первый день зимы в российском календаре. Мы с вами уже давно успели почувствовать крепкие морозы, и сегодня мы делимся нашими морозами с другими регионами страны. Сегодня мы передаем эстафету «Новогодней столицы России» городу Ханты-Мансийску столице Югры, краю нефтяников и газовиков. Якутск и Ханты-Мансийск находятся на одной северной широте, у них 61 градус северной широты, а у нас 62 градуса. Несмотря на это, климат в Ханты-Мансийске немножко помягче, но, передавав символ «Новогодней столицы России», мы поделимся с ними якутскими холодами», — отметила Евдокия Ивановна.

Евдокия Евсикова передала символ «Новогодней столицы России» председателю Попечительского совета Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» Геннадию Шаталову.

«Я рад, что с сегодняшнего дня в Якутии начинается Всероссийский фестиваль «Зима начинается с Якутии». Позавчера на Родине Чысхаана в Оймяконе было -56˚С, это значит, что Чысхаан совершил свой обряд и начались настоящие зимние морозы. В прошлом году 10 декабря мы передавали символ «Новогодней столицы России» городу Тамбов, который был получен здесь, в Царстве вечной мерзлоты. Очень символично, что в этот день с утра в Тамбове было тепло, а после обеда, когда началась церемония передачи символа холода, там пошел снег. Мы надеемся, что с доставкой символа, зима наступит и в Ханты-Мансийске, где сегодня зафиксирован — 1˚С», — сказал Геннадий Шаталов.

«Для меня стало доброй традицией приезжать в ваш замечательный край. Хотя Якутия и отличается суровым климатом и крепкими холодами, но тепло ваших сердец, сияние глаз, гостеприимство и улыбки способны согреть даже в лютые морозы, поэтому зима вам не страшна. 8 декабря я буду в Ханты-Мансийске и передам этот замечательный символ «Новогодней столицы России» губернатору Ханты-Мансийского Автономного округа — Югры Наталье Владимировне Комаровой», — сказал российский Дед Мороз из Великого Устюга.

Уже сегодня Дед Мороз из Великого Устюга, Чысхаан, Кыш Бабай и Красавица Зима примут участие в церемонии зажжения Новогодних елок на главный площадях столицы.

э