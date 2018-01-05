Символ года из алмазов

В музее компании АЛРОСА выложили из алмазов символ года — Собаку. Пожалуй, это самое дорогое в мире изображение четвероного друга. comments powered by HyperComments Источник: http://ysia.ru/mobilnyj-reporter/fotofakt-simvol-goda-iz-almazov/

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