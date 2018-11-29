Сильный пожар в Якутске — есть пострадавшие

Пожар в двухэтажном жилом доме в г. Якутске

Вечером 28 ноября 2018 года на пульт службы «01» поступило сообщение о пожаре в двухэтажном жилом доме на улице Пионерская г. Якутска. На момент прибытия первого пожарного подразделения через пять минут после поступления вызова, горела квартира по всей площади. В результате пожара огнем повреждена квартира. Общая площадь пожара — 25 кв.м. Есть пострадавшие. Причина, виновник и ущерб устанавливаются. На данный момент пожар локализован.

На ликвидацию пожара задействовано: 45 человек личного состава и 10 единиц техники.