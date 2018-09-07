Сильные порывы ветра и дождь ожидаются в субботу

Прогноз погоды в Якутске с 21 час 7 сентября до 21 час 8 сентября

В конце дня небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с, порывы 9-14 м/с, температура воздуха ночью -1,+1, днем +6+8°.

Прогноз погоды по территории Республики Саха (Якутия) на 9-10 сентября

В центральных районах, на юго-востоке, северо-востоке небольшие и умеренные дожди, 9 сентября на юго-востоке местами сильные, на севере и в горах с мокрым снегом, ветер порывистый до 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -2,+3, при дожде +3+8, на Колыме +8+13, при прояснении на западе, юге, северо-западе -5-10, днем +4+9, на юго-западе +12+17, на Колыме +16+21°.