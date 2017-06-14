История этого романтического балета на музыку Жана ШНЕЙЦХОФФЕРА началась в Париже в 1832-м году. Филиппо ТАЛЬОНИ поставил «Сильфиду» для своей дочери Марии. Она первой из балерин встала на пуанты. В 70-е годы прошлого века французский хореограф Пьер ЛАКОТТ, которого часто называют «археологом» балета XIX века, воссоздал редакцию Тальони по архивным записям…

Нежная история о любви и недосягаемости идеалов, тонкое размышление о хрупкости счастья. Сильфида, воздушная нимфа, влюбляется в юного шотландца Джеймса и является ему не то во сне, не то наяву. Разрываясь между собственной невестой и Сильфидой, Джеймс выбирает последнюю и следует за ней. Однако свободное порхание нимфы страшит Джеймса: в любви главное для него — крепкая привязанность, ради которой он готов пойти на все.

И вот теперь та самая, старинная «Сильфида» в Якутске, на сцене Государственного театра оперы и балета. 23 июня Вы сможете насладиться классической и романтической историей любви.

Либретто Адольфа НУРРИ и Филиппо ТАЛЬОНИ

Хореография Августа БУРНОНВИЛЯ

Постановщик: народная артистка СССР и России, лауреат Государственной премии РСФСР, лауреат приза журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Мэтр танца», лауреат Международного конкурса артистов балета, лауреат Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров Габриэла КОМЛЕВА (Санкт-Петербург).

Главный балетмейстер: заслуженная артистка РС(Я), лауреат премии «Душа танца» журнала «Балет» Мария САЙДЫКУЛОВА.

Декорации Елисея ШЕПЕЛЁВА (Санкт-Петербург).

Дирижер – постановщик: лауреат международных конкурсов Николай ПИКУТСКИЙ.

23 июня, 18:30 ч., стоимость билетов: 300-500 руб.

справки по тел.: 36-06-90,

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