«Сила Сибири» изменила маршрут под удары бубна шамана

Трассу «Сила Сибири» пришлось неожиданно менять, поскольку строители газопровода обнаружили в Алданском районе Якутии месторождение апатитов со следами золотой руды. «При разработке траншеи в районе Алдана наткнулись на месторождение апатитов со следами золотой руды. Это стало причиной изменения проекта трассы, которая изначально была проложена с учетом всех экологических норм и требований – преимущественно по редколесью и старым гарям», – сообщило корпоративное издание «Стройгазконсалтинга», ответственного за прокладку трубы от Олекминска до Алдана.