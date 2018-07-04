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Экономика
4 июля 2018, 17:33
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«Сила Сибири» изменила маршрут под удары бубна шамана

На пути газопровода обнаружены золотоносное месторождение и эвенкийское кладбище.

Трассу «Сила Сибири» пришлось неожиданно менять, поскольку строители газопровода обнаружили в Алданском районе Якутии месторождение апатитов со следами золотой руды. «При разработке траншеи в районе Алдана наткнулись на месторождение апатитов со следами золотой руды. Это стало причиной изменения проекта трассы, которая изначально была проложена с учетом всех экологических норм и требований – преимущественно по редколесью и старым гарям», – сообщило корпоративное издание «Стройгазконсалтинга», ответственного за прокладку трубы от Олекминска до Алдана.

Аналогичным образом трассу пришлось смещать, когда обнаружили эвенкийское кладбище, где погребальные сооружения были построены над землей на опорах-деревьях. «Пришлось выполнить перетрассировку, прорубить полосу отвода по касательной к захоронению и из уважения к верованиям эвенков даже пригласить местного шамана, чтобы тот «задобрил» чуть было не потревоженных древних духов», – пишет издание.

«Стройгазконсалтинг» получил подряд «Газпрома» на строительство 474 км линейной части «Силы Сибири» на общую сумму 82 млрд рублей.

Источник: https://oilcapital.ru/news/companies/04-07-2018/sila-sibiri-izmenila-marshrut-pod-udary-bubna-shamana
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