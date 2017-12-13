Сила народа – в единстве!

Администрация муниципального района «Таттинский улус» призывает оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в аварии на ФАД «Колыма» 8.12.2017 г. Реквизиты для перечисления средств: Номер карты: 4276760274390101 Моб.банк +79248680741 Счет: 40817810076002012888 Банк: Якутское отделение № 8603 ПАО Сбербанк г. Якутск ИНН банка: 7707083893 БИК: 049805609 К/счет: 30101810400000000609 Адрес: г. Якутск, ул. Октябрьская, 27 При отправке тема SMS «Помощь Таатта». Получатель мобильных отправлений – Турнин Прокопий Прокопьевич. comments powered by HyperComments

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