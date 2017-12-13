Сила народа – в единстве!

Администрация муниципального района «Таттинский улус» призывает оказать помощь пострадавшим и семьям погибших в аварии на ФАД «Колыма» 8.12.2017 г.
Реквизиты для перечисления средств:
Номер карты: 4276760274390101
Моб.банк +79248680741
Счет: 40817810076002012888
Банк: Якутское отделение № 8603 ПАО Сбербанк г. Якутск
ИНН банка: 7707083893
БИК: 049805609
К/счет: 30101810400000000609
Адрес: г. Якутск, ул. Октябрьская, 27
При отправке тема SMS «Помощь Таатта».
Получатель мобильных отправлений – Турнин Прокопий Прокопьевич.comments powered by HyperComments