Сиэн Екер о триумфе якутского кино и ТВ

Поутихли первые эмоции вокруг победы якутского фильма «Царь-птица» на Московском международном кинофестивале. Фильм произвел фурор, получив Главный приз кинофестиваля и знаменитый приз «Фипресси». Для осознания масштаба этой победы необходимо время. По словам продюсера, директора «Сахафильма» Дмитрия Шадрина, якутские кинематографисты шли к этой победе двадцать пять лет. Долго шел к своему кинематографическому триумфу и сценарист фильма Семен Ермолаев.

Семен Ермолаев: Рассказ Василия Яковлева «Со мною состарившаяся лиственница» дождался своего звездного часа благодаря режиссеру Эдику Новикову. Мечтал о возможной экранизации своего рассказа и сам Василий Васильевич. Я говорил ему, что его рассказ очень кинематографичен. Эстетика бедноты — вот что нужно было для якутского кинематографа и тогда, и сейчас. Время шло, ушел из жизни Василий Васильевич, снимались другие картины, но Эдуард Новиков все эти годы мечтал снять этот фильм. Я благодарен режиссеру за его настырность, за его веру в будущее фильма. Успех нашего фильма позволит вспомнить и вернуть великого Василия Яковлева в пантеон великих писателей России в год его 85-летия, который состоится в будущем году.

Драматург и киносценарист Семен Ермолаев окончил Ленинградский институт киноинженеров, нынешний СПбУКиТ, отучился на киносценариста во ВГИК. Много лет работал редактором литературно-художественного вещания на якутском телевидении и четвертый год работает в ГУП «ТЦТР РС(Я)», создавая авторскую программу «Моя Якутия». Государственное унитарное предприятие «Технический центр телевидения и радиовещания» Республики Саха (Якутия) выпускает три собственные программы — «Охота и рыбалка в Якутии», «Отмороженная» и «Моя Якутия». Проект «Моя Якутия» появился давно, почти параллельно с программой «Охота и рыбалка в Якутии». При выездах в командировки для набора видеоматериалов в различные уголки нашей бескрайней Якутии было жаль терять уникальные кадры. Так возникла программа, автором которой сейчас является Семен Ермолаев.

Семен Ермолаев: Да, раньше эта программа складывалась из видеоматериалов, которые привозили из командировок мои нынешние коллеги из «Охоты и рыбалки в Якутии». Ведь часто в поездках случайно узнаются удивительные истории этих далеких мест или уникальные люди, но по своей теме не вписывающиеся в рамки программы. Любой творческий человек знает, что нельзя упускать такие моменты, ведь часто благодаря именно таким случайностям у нас сохраняются уникальные кадры уходящей истории. Они и сейчас иногда привозят мне интересные видеоматериалы, которые я редактирую, дорабатываю и отправляю в эфир. До меня над программой работали два редактора. Это всем известные Надежда Толбонова и Василий Ходулов. Когда они не смогли продолжать работать, выбор руководства ТЦТР пал на меня, чему я рад.

Выбор на Семена Ермолаева пал не случайно. Как писатель Сиэн Екер (под этим псевдонимом работает драматург) начал работать еще в 1985 году, а в 1988 году в якутском драматическом театре им. П.А. Ойунского был поставлен его первый спектакль «В центральных районах ожидаются дожди». Успех драматурга начался с пьесы «Ночь Джунгли», которую опубликовали в журнале «Современная драматургия». Этот спектакль с успехом вошел в репертуар театров Ташкента, Махачкалы, Санкт-Петербурга, а сегодня «Джунгли» можно посмотреть в театре Хабаровска. Также в постоянном репертуаре этого театра есть еще три спектакля Семена Ермолаева. За годы творчества двадцать спектаклей драматурга Сиэн Екер были поставлены на российских и зарубежных театральных сценах, а по его киносценариям снято 10 художественных фильмов.

Семен Ермолаев: Много лет отдал работе на якутском ТВ. Сначала редактором литературно-художественной редакции, затем мы создали внутри компании киностудию и снимали телеспектакли и фильмы с режиссером Элляем Ивановым. Там же я познакомился с молодым Эдуардом Новиковым. Первая наша совместная работа – его дипломный фильм, который завоевал тогда несколько престижных призов на кинофестивалях. В отделе спецпроектов ТЦТР работаю уже четвертый год, в основном по собственному плану, делаю то, что будет интересно и моему зрителю. Единственный человек, который меня как-то курирует – начальник нашего отдела Людмила Зорина. Я благодарен ей за понимание и поддержку. Само название программы говорящее – «Моя Якутия». Постоянные командировки, знакомства с новыми людьми – это мой стиль жизни, я не могу без этого. Одним из ярких проектов в программе стал цикл документальных фильмов проекта «Пути великих свершений». Мы были в трех больших экспедициях, где собирали видеоматериалы для историко-документального серийного фильма об истории Дальнего Востока и значении Якутии в освоении этих территорий.

Три экспедиции, организованные в 2016 и 2017 годах постоянным представительством Якутии по ДФО совместно с якутским отделением Русского географического общества и ГУП «ТЦТР РС(Я)» воплотились в цикле фильмов Семена Ермолаева об истории Дальнего Востока и значении якутян в освоении этих территорий в рамках программы «Моя Якутия». Исполнительный директор отделения РГО РС(Я) Дмитрий Соловьев назвал тогда эту работу новой вехой в теледокументалистике. 27 апреля 2018 года в штаб-квартире Русского географического общества Владимир Путин провёл юбилейное, десятое заседание попечительского совета РГО и отметил заслуженной наградой Якутское региональное отделение РГО и постпреда РС(Я) в Георгия Никонова реализацию проекта, рассказывающего об истории освоения Дальнего Востока России.

Семен Ермолаев: Четыре года назад я попал в удивительный, творческий, азартный коллектив. Мы творим, создаем историю в самых комфортных условиях, созданных на нашем предприятии. Якутский кинематограф знают теперь все. Но и якутское ТВ всегда было на высоте! Наша «Отмороженная» Катя Карпухина завоевывает призы с завидным постоянством, а о популярности программы «Охота и рыбалка в Якутии» знают все. Я был свидетелем, когда в путешествии в рамках проекта «Пути великих свершений» мы приехали в город Совгавань. Там был большой праздник местных — «Серебряная корюшка», так Александра Борисова там все узнавали, фотографировались с ним и даже срочно ввели в жюри фестиваля. А программу «Охота и рыбалка в Якутии» я лично видел в Париже, в квартире возле Эйфелевой Башни, когда гостил у своих друзей! Надеюсь, что и свою программу с говорящим названием — «Моя Якутия» я увижу в Париже!