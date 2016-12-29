«Сибиряк» научит здоровью!

Суровая и прекрасная сибирская природа – настоящий кладезь рецептов для поддержания молодости, красоты и здоровья. Минеральные источники и целебные грязи, уникальные методы народной медицины, которые передаются из поколения в поколение, современный подход к гостеприимству и санаторно-курортному отдыху, – все это вы найдете в Новосибирской области, где находит одна из лучших и самых современных сибирских здравниц – санаторий «Сибиряк».

«Сибиряк» научит вас здоровью, научит эффективно использовать знания и опыт врачей-курортологов, природные богатства, правильное питание и физические нагрузки для оздоровления. Такая «формула здоровья» помогает в лечении сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, эндокринной системы, органов дыхания, слуха и профзаболеваний. Эффективные медицинские процедуры хорошо сочетаются с природными факторами – минеральной водой, лечебной иловой соленасыщенной слабосульфидной грязью. При этом минимальная стоимость путевки с лечением «все включено» составляет 2600 р/сутки на человека.

«Сибиряк» отлично подходит и для семейного отдыха. Приехав с малышами, родители найдут время для процедур и отдыха. Ведь для детей работает зоопарк, детский сад, проводятся анимационные программы и творческие мастер-классы. В дни школьных каникул работает детский лагерь.

Любителей активного отдыха здесь ждет весь спектр развлечений: рыболовные туры, отдых с палатками, экскурсии, снегоходы, велопрогулки, футбол, волейбол, катание на квадрациклах, скандинавская ходьба, бассейн.

В санатории «Сибиряк» с комфортом разместится и мама с ребенком, и взрослая пара, и несколько поколений сразу. Одноместные и двухместные номера — стандарт, улучшенный и люкс – и просторные дома-студии оснащены всеми удобствами и полностью обновлены.

Узнать подробности и забронировать путевку можно по телефону 8-800-301-1401.

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