Сибирские ученые предложили Якутии малые и возобновляемые источники энергии

Сибирские ученые составляют карту эффективных энергетических технологий для Арктики. При создании карты будут учитывать климатические условия, отдаленность населенных пунктов и наличие собственных ресурсов

НОВОСИБИРСК, 21 ноября. /ТАСС/. Ученые иркутского НИИ заканчивают составление карты предпочтительных энергетических технологий для разных регионов Севера России. Они уже написали рекомендации, как лучше производить и накапливать электроэнергию в малых поселках и алмазных приисках, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС в Новосибирске директор Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН Валерий Стенников.

«Мы выполнили работу по системно-технологическому сопоставлению малых источников энергии и практически составили карту предпочтительных энергетических технологий для северных территорий Сибири и Дальнего Востока, включая арктические территории. <…> По каждому региону практически были предложены направления их энергоснабжения», — сказал он.

При анализе учитывались климатические условия, отдаленность населенных пунктов, наличие собственных ресурсов. Ученые изучили возможность использовать местные виды топлива или перерабатывать бытовые отходы.

По словам Стенникова, в одних регионах эффективными были признаны солнечные установки, в других — ветровые, приливные, ядерные или, к примеру, газотурбинные.

В качестве примера он привел алмазный прииск на севере Якутии, где ученые рекомендуют использовать для электроснабжения мини-газотурбинные установки. В Чукотке, по его словам, эффективно применять ветроустановки, такие проекты уже реализуются. Солнечная энергетика больше подойдет в горных районах Якутии. Некоторым поселкам ученые рекомендовали гибридную установку с ветро- и фото- элементами.

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