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Политика
11 июня 2018, 9:54
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Штыров не рассматривается на пост председателя правительства — источник

Врио главы и его команда работают без выходных. Вчера было перекроено правительство республики.

Сейчас в форумах, соцсетях и СМИ много вбросов заинтересованных лиц о том, что такой-то имярек может возглавить то-то. Не стоит муссировать эти темы, так как Айсен НИКОЛАЕВ почти не допускает утечек информации. Они могут идти от второго участника переговоров, впрочем, они, как правило, не заинтересованы в оглашении информации до подписания соответствующего кадрового указа. Однако вброс о том, что сенатор Вячеслав ШТЫРОВ может возглавить правительство республики, привлекает слишком много внимания. Информированный источник считает это фейком.

Предполагается, что сегодня будут подписаны и оглашены ряд кадровых указов. Следите за новостями на SakhaLife.

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Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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