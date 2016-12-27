Штраф директору школы и водителю за нарушение перевозки детей

В рамках проведения 4-го этапа профилактического мероприятия «Внимание – дети!» Госавтоинспекция усилила контроль за организованной перевозкой детей на автомобильном транспорте.

25 декабря в ходе патрулирования сотрудниками ГИБДД на ул. Кеши Алексеева г. Якутска заметили автобус «ПАЗ», которые перевозил детей.

Обычный маршрутный автобус, не был оборудован специальными ремнями безопасности для маленьких пассажиров и перевозил 18 учеников 6 класса МОБУ СОШ № 20 г. Якутска в сопровождении двух педагогов.

При проверке документов было установлено, что водитель «ПАЗа» не может предоставить талон технического осмотра и путевой лист с отметками об исправном техническом состоянии транспортного средства и заключением медицинского работника о допуске автомобилиста к поездке.

В ходе разбирательств выяснилось, что педагог попросила родителя одной из учениц отвезти класс из учебного заведения до Покровского тракта, где планировалось проведение новогоднего мероприятия. При этом организаторы этой небезопасной поездки полностью проигнорировали требования Постановления Правительства Российской Федерации № 1177 «Об утверждении Правил организованной перевозки групп детей».

Несмотря на ранее направленные предупреждающие предписания со стороны ОГИБДД МУ МВД России «Якутское» о правилах перевозки детей в адрес Управления образования ГО «Город Якутск» администрация школы не довела до педагогического коллектива информацию об организации перевозок детей на автомобильном транспорте.

Руководитель образовательного учреждения и водитель автобуса «ПАЗ», осуществляющего перевозку детей с нарушением, будут привлечены к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей; на должностных лиц — 25 тысяч рублей; на юридических лиц — 100 тысяч рублей.

Правила перевозки групп детей автобусами жестко регламентированы, так как от этого зависят жизни и здоровье маленьких пассажиров.

Основные правила перевозки:

— Для перевозки детских групп можно использовать автобус не старше 10 лет.

— Автобус должен быть оснащен тахографом и аппаратурой ГЛОНАСС.

— Автобус оснащается опознавательными знаками «Перевозка детей».

— Детей младше 7 лет можно включить в группу, только если ожидаемое время нахождения в дороге — менее 4 часов.

— Поездка в ночное время (с 11 вечера до 6 утра) запрещена и допускается только в исключительных случаях:

— при следовании к вокзалу, аэропорту или от них;

— доставке детей до пункта назначения при задержке в пути;

— завершение организованной перевозки детей на расстояние не более 50 км (определяется с тахографа и ГЛОНАСС).

Если предполагается междугородняя поездка дольше 3 часов, группу должен сопровождать медработник.

Водитель должен соответствовать ряду требований:

— иметь беспрерывный стаж вождения транспортного средства категории «Д» не менее года;

— в течение года не подвергаться аресту или лишению водительских прав за нарушение ПДД;

В каждом автобусе должны быть взрослые сопровождающие ( по количеству имеющихся дверей).

Если ожидается нахождение в пути более 3 часов, то должен быть подготовлен запас воды и продуктов.

Для организованной перевозки детей нужно иметь следующие документы:

-список детей, в котором указаны их фамилии, имена, отчества и возраст;

— список сопровождающих с указанием их номеров телефонов;

— документ, в котором отражены сведения о водителе, номер его телефона;

— график движения с указанием мест остановок.