Штормовое предупреждение!

Якутская метеослужба предупреждает о высокой вероятности возникновения ЧС и аварийных ситуаций в результате гроз и порывов ветра на территории 11 районов Якутии и в окрестностях Якутска.

По данным Якутского УГМС, завтра днем 3 июня 2018 года в Чурапчинском, Таттинском, Усть-Алданском, Амгинском, Усть-Майском районах ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с. В Алданском, Нерюнгринском районах местами ливни и грозы, ветер северный, порывы до 15-20 м/с.

В окрестностях Якутска, Намском, Мегино-Кангаласском, Хангаласском районах без осадков, местами порывы северо-западного ветра до 10-15 м/с, днем +15 +20.