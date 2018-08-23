Штаб кандидата в народные депутаты требует возбудить уголовное дело за клевету

Сегодня, 22 августа в 16.06 Владимир Ю, юрист штаба кандидата в народные депутаты по Набережному округу Марии ХРИСТОФОРОВОЙ обратился в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела за клевету в сети WhatsApp.

Как сообщается в заявлении, 20 августа 2018 года в мессенджере WatsApp в группе «Старосты Губинского округа» со стороны двух участников группы, телефонные номера которых указаны в заявлении в полицию, «распространены заведомо ложные сведения, которые порочат честь, достоинство и подрывают репутацию, а также соединены с обвинением кандидата в народные депутаты РС (Я) по Набережному одномандатному избирательному округу Христофоровой М.Н. в совершении преступления».

«Считаю, что данные утверждения, а также другие обвиняющие кандидата в народные депутаты РС (Я) по Набережному одномандатному избирательному округу Христофоровой М.Н. в воровстве, не соответствуют действительности, о чем заведомо известно авторам указанных постов, они порочат честь и достоинство и подрывают репутацию Христофоровой М.Н. Прошу провести проверку изложенной в настоящем заявлении информации, принять решение о возбуждении уголовного дела в целях привлечения к ответственности лиц, распространяющих клевету», — пишет в полицию Владимир Ю.

Его заявление зарегистрировано, о чем выдан талон-уведомление № 1282 капитаном полиции СОЕНКО М.Л.



СПРАВКА:

Выдвигаются в народные депутаты Республики Саха (Якутия) от Набережного одномандатного избирательного округа №6 на данный момент трое кандидатов:

Игорь НИКИТИН («Единая Россия»), Мария ХРИСТОФОРОВА («Гражданская платформа»), Игорь СИНЧЕНКО (ЛДПР).