Шок, трепет и надежда: Чего ждать от смены власти в Якутии?

Понедельник 28 мая 2018 года стал поворотным в новейшей истории Республики Саха (Якутия). В этот день случилось несколько политических событий, масштаб и влияние которых на развитие Якутии, Дальнего Востока и всей страны еще только предстоит оценить. И произойдет это не завтра.

ШОК

В этот теплый весенний день ничто не предвещало потрясений. Политическая, да и просто жизнь шла своим чередом. Долгая северная зима закончилась выборами Президента России 18 марта, которые, ожидаемо, выиграл действующий глава государства. В том числе и в Якутии. Пусть и с худшим результатом в стране, но – все же. Досужие разговоры о необходимости смены власти в республике, упорно не стихавшие последние два года, стали привычным фоном. Казалось, политическая жизнь в крупнейшем субъекте Российской Федерации застыла. Даже несмотря на состоявшиеся в середине апреля бурные праймериз «Единой России» и подготовку к выборам Госсобрания (Ил Тумэн) нового созыва.



Ил Дархан с упорством, достойным лучшего применения, убеждал народ, депутатов и коллег по журналистскому цеху, что все у нас хорошо, и будет еще лучше, пока он у руля. На вопросы о своей возможной отставке отвечал в стиле «не дождетесь». Хотя долго и тщательно скрываемые проблемы со здоровьем Егора БОРИСОВА уже стали достоянием гласности. Причем в не самых приятных для него обстоятельствах – в ходе громкого, на всю страну, скандала с авиакомпанией «Аэрофлот». Но и это прошло в формате «пошумели и забыли». Тем более что в майские дни все внимание было приковано к инаугурации Президента России, формированию нового Правительства страны, охоте на гусей и уток, и Петербургскому международному экономическому форуму.





Именно его итогам для Якутии, по официальной версии, должна была быть посвящена пресс-конференция главы республики, на которую созвали журналистов к концу рабочего дня 28 мая. Но оказалось, что разговор – не об экономике и инвестициях. Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов объявил об уходе со своего поста по собственному желанию. Когда Егор Афанасьевич оглашал свое судьбоносное заявление, в Якутске разразился ураган. Ветер валил заборы и светофоры, сносил крыши с домов. Город погрузился в пыльную мглу. А самое популярное средство общения якутян – мессенджер Whats App – заполонили фото и видео, запечатлевшие буйство стихии. И сообщения об отставке Ил Дархана. Событие, о котором много рассуждали и которого многие ждали, тем не менее, повергло всех в шок.





ТРЕПЕТ

Шок усилился и тем, что после заявления об отставке Егора Борисова повисла пауза неизвестности. Она породила трепет – а что дальше? Первая ясность наступила, когда Президент страны принял отставку главы Якутии. Но трепет лишь усилился. Ведь понимания – кто придет на смену Ил Дархану – все не было. Станет ли им свой, якутянин? Или «варяг» в погонах или без? Кто это будет, и чего от него ждать? Настораживали сообщения из Кремля. У соседей в Магаданской области также подал в отставку губернатор Владимир ПЕЧЕНЫЙ. И его отставку Президент тоже принял. Правда, тут же стало известно, что исполнять его обязанности назначен человек из другого региона – бывший мэр уральского Нижнего Тагила Сергей НОСОВ. А насчет Якутии – тишина, пугающая своей неопределенностью. Интрига разрешилась лишь через два часа. Указом Президента РФ временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия) назначен мэр Якутска Айсен НИКОЛАЕВ. Все дружно выдохнули: свой!



Но трепет никуда не делся. Какими будут заявления и действия этого человека, который не привык бросать слов на ветер? Ждать ли перемен или все продолжится по-прежнему? Кто окажется в фаворе, а кому грозит опала? Интернет, социальные сети и Whats App взорвались предположениями и рассуждениями на эти темы. Впрочем, неизвестность была недолгой. Первые же заявления Айсена Николаева в новом качестве достаточно четко обозначили – каким курсом он намерен следовать.

Первое, и самое важное: перемены будут, и серьезные, пусть поначалу и точечные. И откладывать их врио главы республики никак не может – ситуация в республике сложная. С бюджетом – катастрофа. С доходами населения, несмотря на бодрые доклады и бравые цифры, тоже: людей пытаются уверить, что они прилично зарабатывают, но тощие кошельки и тотальная кредитная кабала якутян говорят об обратном. В глазах народа большинство чиновников не решают проблемы людей и республики, а больше заботятся о собственном благосостоянии. Слово «власть» нередко звучит, как ругательство. Очевидно, что жить с этим нельзя.

Второе: решение задач, которые поставили перед регионом жизнь и глава государства, потребует объединения усилий всех, кто заинтересован в благополучии Якутии, и ее жителей. В первую очередь – самих якутян. Третье: главные качества, которые будут востребованы на этом пути – профессионализм и честность.



Практически сразу же последовала проверка на прочность на государственном уровне, которую Айсен Николаев достойно выдержал. В ходе «прямой линии» Президенту России Владимиру ПУТИНУ поступил вопрос из Якутии, касающийся финансового благополучия работников бюджетной сферы. Четкий, по делу ответ, который видела вся страна. Быстрое и профессиональное решение вопроса. Незамедлительный и честный доклад главе государства. Стало ясно – это стиль работы креатуры Путина, который предстоит принять всем, кто встанет с ним рядом.

НАДЕЖДА







Первые же заявления и шаги Айсена Николаева породили надежду, что ситуация в Якутии начнет меняться в лучшую сторону и достаточно скоро. Его первая рабочая командировка – в колымскую группу улусов. Сложная ситуация с прохождением паводка требует непосредственного участия руководства региона. И первые ее результаты – поступление в республику гуманитарной помощи для пострадавших по линии МЧС, и четкая организация работ по определению ущерба от природной стихии и размеров компенсаций на устранение ее последствий. Началась оптимизация структуры и кадрового состава органов исполнительной власти. Прошли встречи с руководством и народными депутатами Государственного собрания (Ил Тумэн), лидерами региональных отделений ведущих политических партий, представленных в парламенте республики. Произошли изменения в руководстве партии парламентского большинства – «Единую Россию» в Якутии возглавили проверенные бойцы Сахамин АФАНАСЬЕВ и Леонид Шибаев.







Состоялись рабочие встречи со знаковыми для республики фигурами – депутатом Государственной Думы РФ Федотом ТУМУСОВЫМ и крупным промышленником Матвеем ЕВСЕЕВЫМ. И не только с ними. То, что Тумусов представляет партию «Справедливая Россия» – оппонента «Единой России», и то, что у Евсеева, мягко говоря, непростые отношения с «партией власти», которую представляет Айсен Николаев – не имеет значения, когда речь идет об интересах республики и ее жителей. Тем самым врио главы региона дает четкий сигнал обществу: он готов разговаривать и сотрудничать с любыми конкретными людьми и политическими и общественными объединениями, которые ставят во главу угла благополучие якутян, Якутии, а значит – всей страны.

Теперь дело за нами. Чтобы добиться скорых перемен к лучшему, Айсену Николаеву не обойтись без нашей поддержки. И сегодня, и завтра, и на годы вперед. Ему придется очень непросто, разгребая накопившиеся проблемы. Пусть он молодой, энергичный и опытный, но в одиночку ему будет сложно справиться, и займет это куда больше времени, чем хочется всем нам. Новому лидеру нужны единомышленники и соратники. Это – мы, жители республики. Это наши взгляды, идеи и предложения насчет того, как сделать жизнь в Якутии лучше, комфортнее и благополучнее. В том, что он к ним прислушается, возьмет лучшее, и доверит их реализацию нам же – каждому на своем месте, сомневаться не приходится. Именно так, в союзе и совместной работе с жителями Якутска, он за шесть лет изменил облик нашей столицы и отношение ее жителей и к своему городу, и к власти, которая им управляет. Сегодня есть шанс всем вместе сделать это во всей республике. И наш долг – им воспользоваться. На благо себе, нашим детям и внукам. Иначе нас не ждет ничего хорошего, а только шок и трепет, но уже – без надежды…