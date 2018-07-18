Шок: «Сбербанк» обидел вкладчиков «Таатты»?

SakhaTime.ru пишет:

Сегодня, 18 июля, начинаются выплаты страхового возмещения вкладчикам банка «Таатта». Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов.

«Приём заявлений о выплате страхового возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплаты вкладчикам осуществляются с 18 июля 2018 г. по 18 июля 2019 г. через ПАО Сбербанк, ПАО КБ «Восточный», ПАО «Почта Банк» и РНКБ Банк (ПАО), действующие от имени Агентства и за его счет в качестве банков-агентов», — говорится в сообщении.

Каждый из банков-агентов уполномочен проводить выплату возмещения только определенной группе вкладчиков. Распределение по банкам-агентам вкладчиков произведено в зависимости от места жительства, категории вкладчика и начальной буквы фамилии вкладчика.

Чтобы убедиться в правильности определения банка-агента, с 18 июля вкладчик может воспользоваться сервисом «Найти свой банк-агент» на официальном сайте Агентства (раздел «Страховые случаи/«Таатта» Банк (АО)».

Общую информацию о порядке выплаты страхового возмещения по счетам (вкладам) можно получить по телефону горячей линии Агентства — 8-800-200-08-05.

«Согласно реестру обязательств Банк «Таатта» АО за выплатой страхового возмещения на сумму около 4,4 млрд руб. могут обратиться порядка 8,6 тыс. вкладчиков, в том числе около 1,5 тыс. вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 236 млн руб», — указали в пресс-службе государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов».

Цитата SakhaTime.ru:

18 июля с утра к офису «Сбербанка» по улице Кирова в Якутске пришли сотни индивидуальных предпринимателей, которые хотели подать заявление. Однако всех просто отправили домой, сообщив, что банк не в курсе как принимать заявления и производить выплаты. Растерянные и нервные сотрудницы банка заявили, что приходить нужно после 19-го числа, так как они сами ничего не знают. К предпринимателям руководство «Сбера» так и не вышло.

Удивительно, но по горячим линиям Агентства по страхованию вкладов и «Сбербанка» уверяют, что заявления принимают, все в порядке.

Предпринимателей, коих более 4.500 человек, должен принимать только один офис по Кирова, что создаст давки и затянет сроки.

Правительство республики в данную ситуацию никак не вмешивается.

Вот такие времена, такие банки в таком государстве.

Подробную информацию о ситуации со «Сбербанком» читайте в газете «Жизнь Якутска» 19 июля.