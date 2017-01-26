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Политика
26 января 2017, 23:58
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ШОК! Новый якутский министр работал на Пентагон?

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9 января было анонсировано, что конкурс на место министра инвестиционного развития и предпринимательства Якутии выиграл загадочный претендент из Папуа – Новая Гвинея. Им оказался – уроженец Якутии, менеджер корпорации Total Антон САФРОНОВ.

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Интерес к его фигуре еще больше возрос, когда якутянам была представлена его парадная биография — выпускник Гарварда и MIT. А до Total он ранее работал в таких мегакорпорациях как Halliberton и Shell. В общем, аплодисменты и летящие в воздух чепчики… От таких громких названий на нового министра некоторые стали смотреть как на Геракла, явившегося разгребать Авгиевы инвестиционные конюшни в Якутии. До тех пор, пока не вышло его эксклюзивное интервью для «НВК Саха», после которого в российском интернете его прозвали…  «якутским Кличко».

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Но это было полбеды. Далее всех взбудоражила новость от SakhaLife о том, что ранее Антон Сафронов был известен под именем Анатолий СОФРОНОВ. Сразу в интернете поползли различные слухи насчет данного обстоятельства. Дело в спортивном прошлом? Или что-то не так с грантом? Можно ли вообще верить его биографии? Ведь это довольно редко, когда люди меняют имя (за исключением якутских чиновников).

И именно данное обстоятельство, а также игнорирование ньюсмейкером вопросов SakhaLife, заставило нашу редакцию внимательно изучить биографию нового министра, сопоставляя с различными источниками, в основном, на английском языке.

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Как мы выяснили, биография Антона Сафронова, хоть и насыщена на события, в ней чувствуются и определенные пробелы. Как говорил министр в своем интервью «НВК Саха», он в 2004 году открыл свой бизнес в Канаде (выиграл грант). Однако, дела в Max Body Discounts не заладились, и в ноябре 2005 года он закрывает его.

Далее, по его словам, он совершенно случайно встретил одного человека, который помог устроиться ему, 23-летнему парню, на работу в транснациональную американскую корпорацию Halliberton, занимающуюся оказанием сервисных услуг нефте- и газодобывающей отрасли.

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Так же мы не преминули отметить, что про свою первую работу в Halliberton министр говорит вскользь, чаще всего упоминая ее в паре с корпорацией Shell. Так, в интервью одному из местных изданий он сказал:

«Далее более двух лет проработал в сфере добычи и переработке нефти и газа в компаниях Халлибертон и Шелл, ведущих нефтяные работы в Ираке, Кувейте, Джибути и Канаде. Во время работы в вечернее время усиленно готовился к тестированию для поступления в магистратуру. Успешно пройдя тестирование, в 2008 г. поступил в Гарвардский университет».

Внимательный читатель заметил, что в списке упомянутых министром стран есть Ирак. Из новейшей истории читатель помнит, что в период с 2005 по 2008 годы, данная страна все еще находилась под американской оккупацией. В интернете также можно найти информацию, что будущий министр там побывал. В оккупированной стране. В стране, где ведутся боевые действия. Как? Как ему, 24-летнему парню это удалось сделать?

Посещенные страны - Кувейт и Ирак

Ответ на это дает сам Антон Сафронов: Halliberton.

Кто помнит новости 12-летней давности, должно быть, слышал о коррупционных скандалах вокруг американских корпораций в оккупированном Ираке. Самое крупное разбирательство было связанно с корпорацией Halliberton. Во времена американской оккупации Ирака, Halliberton выиграла крупный контракт Министерства обороны США на техническое обеспечение армии США.

Кроме Halliberton, услуги Армии США оказывала ее дочерняя компания KBR (бывшая Kellog Brown & Root). KBR известна тем, что с давних времен является ведущим поставщиком Министерства обороны США и Армии США. В Ираке KBR занималась военно-техническим обеспечением оккупационной армии и подготовкой наемников. Из-за того, что контрактникам KBR приходилось работать в зоне боевых действий, все отправляющиеся в Ирак проходили тренировочные курсы на выживание.

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Газета «Коммерсант» в своей статье «Чемодан, вокзал, Ирак» упоминает, что единственным внешним отличием контрактников KBR от военнослужащих было то, что

«у военных на униформе указано имя, а у контрактников — слова «контрактник, США» или «гражданский сотрудник министерства обороны»»

Конечно, услуги по военному обеспечению оккупационной армии и подготовке наемников оказывала не вся компания KBR. В основном этим занималось ее подразделение Government and Infrastructure (G&I), по контракту LOGCAP с Армией США.

Таковы были реалии того времени.

Но вернемся к тому, с чего прервались.

Итак, 24-летний Антон Сафронов в 2005 году начинает работать в корпорации Halliberton по специальностям Field Buyer и Materials Management Lead. Проработав год, он оттуда увольняется и… начинается пробел в его биографии. Министр говорил в интервью, что работал более двух лет в Халлибертон и Шелл, но в компанию Shell он устроился только в мае 2008 года. В Halliberton он закончил работать в ноябре 2006. В общем, из его биографии выпадает полтора года. И он ускользает от прямо поставленных вопросов. Так чем же наш новый министр занимался все это время?

Если верить его анкете – он в этот промежуток жизни работал в компании KBR, а точнее в ее подразделении – Government and Infrastructure…

места работы

Такие дела…

Может по этой причине министр предпочитает не вспоминать про этот эпизод из своей жизни, и сразу переводит разговор к другим темам? Или есть другие причины?

Надеемся, что министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии расскажет, чем он занимался в оккупированном американцами Ираке в то время. И правду ли пишет Sakhaday.ru, что он был представлен Пентагону к награде за подвиг?

«Что вы вцепились в парня, дайте ему работать», — есть отклики в соцсетях на наши публикации. Отвечаем: потому, что министр Якутии не должен начинать с того, что вешает лапшу на уши своим землякам. Или умалчивает об определенных фактах своей биографии.

Редакция SakhaLife.ru следит за развитием событий.

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Источник: Редакция SakhaLife.ru. Главное фото взято из соц.сети.
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