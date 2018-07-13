Шла на работу, а попала на ярмарку меда

В пятницу, 13 июля на площади Орджоникидзе при поддержке Окружной администрации города Якутска состоялось открытие Всероссийской ярмарки меда, где представлена продукция местного, башкирского, приморского и краснодарского производства. Жители и гости столицы республики могут продегустировать и приобрести различные сорта мёда по своему вкусу.

«Ярмарка меда ежегодно проводится в нашем городе, и она очень полюбилась горожанам. Как известно, с конца июня по 14 августа в России начинается сбор меда, который завершается празднованием Медового спаса. Мед — это олицетворение здоровья и жизни, ведь в нем много полезных витаминов, которые врачи рекомендуют при различных заболеваниях. Поскольку с 2011 года мы являемся членами ассоциации «Здоровые города, районы и поселки», тема здорового питания для нас одна из главных, а мед, как известно, является целебным продуктом», — прокомментировала и.о. заместителя главы города Якутска по социальным вопросам Евдокия Евсикова.

Свое участие в ярмарке меда прокомментировали пчеловоды и продавцы.

«На нашем прилавке представлен мед башкирского производства. В ярмарке принимаем участие регулярно. Чаще всего приобретают дикий мед, так как считается, что он является одним из самых полезных. Очень много покупателей обращаются к нам, называя то или иное заболевание, и мы помогаем подобрать подходящие сорта меда», — продавец Ольга.

«Мы предлагаем покупателям мед краснодарского производства. Нас часто приглашают на различные мероприятия и сегодняшнее открытие ярмарки не стало исключением. Вся продукция тщательно контролируется различными службами, именно поэтому ни один непроверенный бочонок меда на прилавок не попадает. Мы работаем напрямую с лучшими пасечниками России, поэтому с уверенностью могу сказать, что наш мед один из лучших», — предприниматель Ирина.

«Продаем мед нашего местного производства. Из-за суровых условий каждую весну завозим новых пчел. Но зато есть стопроцентная гарантия, что наш мед натуральный, вкусный и полезный», — пчеловод Мария.

А вот что говорят посетители ярмарки:

«Шла на работу, а попала на ярмарку меда. Вся наша семья сладкоежки, поэтому решила не скупиться, а приобрести сразу три упаковки. Из любимых сортов, конечно же, липовый мед».

«Дети очень любят сладкое, так пускай совмещают приятное с полезным. В отличие от других сладостей, от меда не портятся зубы. Да и в целом, мед очень полезный продукт, который помогает бороться с различными недугами».

«Приятно видеть, что на площади Орджоникидзе организовали такое мероприятие. Очень удобно, что любой желающий перед покупкой может продегустировать разные сорта меда. Мне понравился цветочно-майский и с маточным молочком».