Школы Якутска проверяют на пожарную безопасность: готовы 28 из 68

Через две недели тысячи детей пойдут в школы. До 20 августа все образовательные учреждения столицы должны проверить на соответствие нормам пожарной безопасности, передает телеканал «Якутия 24».

Здание школы №9 — одно из старейших каменных строений в Якутске. Оно было построено в 1949 году. Несмотря на возраст, школа оборудована необходимой техникой для предупреждения пожаров.

Инспекторы отмечают, что в Якутских школах много проблем, связанных с наружным противопожарным водоснабжением.

«Не у всех есть возможность установить пожарные гидранты и емкости. Сейчас ведем работу над этим вопросом», — сказала инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Якутии Кристина Скрипчук.

С каждым годом требования ужесточают. Последнее нововведений — оборудование окон школ датчиками движения, которое стоит больших затрат.

На сегодня проверку прошли только 28 учреждений из 68-и.