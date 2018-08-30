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30 августа 2018, 19:38
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Школы Якутска: Хватит ли места всем?

Каждый год у директоров школ нарастает паника: детей все больше, а мест нет. Не на голову друг другу же садить, ей-богу! Родители атакуют Управление образования: Вы обязаны! Несмотря на эту ежегодную острую проблему, в Якутске пока удавалось усадить за парты всех первоклассников.

По состоянию на середину августа в первые классы средних школ города Якутска записались 4 тысячи 632 ребенка. И вплоть до 5 сентября, до даты окончания записи, количество первоклашек будет только увеличиваться. 

Хватит ли всем места в классах, где и в каких условиях будут учиться первоклашки – узнавал корреспондент «Эхо столицы».

Цифры и факты

 — В городе Якутске 50 общеобразовательных бюджетных учреждений: школ, лицеев и гимназий, в том числе специальная коррекционная общеобразовательная школа и две школы-интерната.

— С 2015 года в городе Якутске создано 2 536 дополнительных мест для школ в выкупленных помещениях и новостройках. На это выделяются деньги из республиканского и городского бюджетов.  

— В 2017-2018 учебный год школы посещали 42 тысячи 287 школьников. 

— В прошлом году из подготовительных групп детсадов выпустились 4 256 детей, а в первые классы школ г. Якутска принято 5 143 ребенка. 

— В этом году из детсадов выпустились 4 713 детей (с учетом частных детских садов), поэтому план приема в школы города Якутска с учетом притока населения составили из расчета в 5 500 первоклассников. 

Управление образования Окружной администрации г.Якутска: 

— Мест в первые классы хватит всем желающим. Например, еженедельно мы проводим мониторинг списка детей, поступающих в первые классы общеобразовательных школ. И при сверке выясняется, что некоторые родители записывают своих детей сразу в несколько школ. Это не запрещено, но таких мы выявляем, и, таким образом, у нас на сегодня уже вышло 60 свободных мест. Сверки списков мы будем и дальше проводить.    

«Места хватит всем»

Каждый год в Якутске вынуждены создавать дополнительные места для обучения первоклассников. Так, в 2018 году на эти цели из городского бюджета выделено 43 миллиона 433,3 тысячи рублей. 

— Школы города Якутска готовы принять 5 547 первоклассников, хотя мы планировали 5 500 мест, исходя из количества выпускников дошкольных образовательных учреждений, детских садов, притока населения и нашего опыта работы прошлых лет. Мест хватит на всех первоклашек, — прокомментировала начальник отдела мониторинга и качества образования Управления образования Окружной администрации города Якутска Наталья Степанова. 

Где, в каких зданиях и в каких районах города выделили и обустраивают дополнительные места для первоклассников?

«Спасибо товарищу Сталину…»

В здании на Кирова, 15, помимо Технического лицея Н. Алексеевой, будут размещены дополнительные начальные классы из школ №№ 3 и 17. Сейчас в здании вовсю идет капитальный ремонт на сумму 17 миллионов 133,3 тысячи рублей. 

Здание сталинской постройки 1950-х годов, перестроено и рассчитано для посещения и обучения в нем 120 учеников. Как многие помнят, здесь ранее располагалось министерство финансов ЯАССР.

Как уточнили в Управлении образования города Якутска, здание на Кирова, 15 передано муниципалитету.  

Отметим, что это здание единственное в своем роде, в котором выделили места для создания в нем дополнительных школьных классов. Остальные, приведенные ниже – все в новостройках.

 «Стеклянные» классы 

В корпусе № 8 203-го микрорайона 1 сентября встретят и начнут учебу 120 учеников четырех начальных классов школы № 33. Эта относительно новая и большая школа уже не справляется со все увеличивающимся количеством первоклашек. 

Дополнительные места нашли в нежилых помещениях первого этажа новостройки рядом, в строящемся 203-м микрорайоне. Общая стоимость — выкуп помещений и переоборудование под классы — составила 20 миллионов рублей.

Особенность учебных помещений – стены классов стеклянные, прозрачные, поэтому сразу видно, кого нет в классе, кто прогуливает. 

Надо полагать, что прозрачные панели изготовлены из небьющегося стекла или пластика, учитывая, что они используются в помещениях, где будут находиться дети.       

Что касается соблюдения пожарной безопасности, строительных правил, санитарных и гигиенических норм, то здесь вопросов быть не должно.

Все помещения, где будут размещаться дополнительные классы общеобразовательных школ, оборудованы буфетами, санузлами.  

Все удобства – во дворе

Еще одна новостройка, где выкуплены дополнительные места для школ, – на Чайковского, 117/2, недалеко от набережной озера Сайсары. Трехэтажное здание здесь пристроили к соседней девятиэтажке. 

Выкуп помещений в новом здании, ремонт и переоборудование под классы для 240 школьников обошлось в 6 миллионов 198 тысяч рублей.     

Особенность – территория здания под образовательное учреждение обнесено оградой. А рядом с новостройками – деревянный жилой фонд с неасфальтированными подъездными путями, дворовым неустройством и лужами. А забетонированная площадка здесь есть только рядом с новым зданием под дополнительные классы и возле новостроек, и то не во всех. 

Недалеко находится еще одно здание под школу: по ул. Лермонтова, 152 А. В этом здании ранее располагался филиал БГУЭП. 240 дополнительных учебных мест для I классов здесь арендуются.   

 В колледж в первый класс

В административном здании по ул. Толстого, 20 будут размещены 360 учеников СОШ № 5. По словам директора школы Антонины Кычкиной, все необходимые документы и даже распределение по кабинетам уже подготовлены.

Помимо выкупа новых помещений, проблему нехватки мест в классах, школы решают традиционно. Так, руководство школ смогло изыскать еще 522 дополнительных места, создав 18 классов. 

Плюс 156 мест для первых классов предоставит Якутский педагогический колледж им. С. Ф. Гоголева. В педколледже создается школа по образовательным программам начального общего образования. 

Пять негосударственных, частных школ в этом году примут 145 первоклассников, а в прошлом году в частные школы пошли всего 60 детей. 

В общем, учитывая все меры, принимаемые администрацией города Якутска по созданию дополнительных классов, предусмотрено 5 547 мест для поступающих в первые классы общеобразовательных школ.     

Школы-то будут?

Дети национальной школы «Айыы кыhата», которые сейчас обучаются во Дворце детского творчества, получат современное здание на 550 мест. Здание строится в 203 микрорайоне в рамках проекта государственно-частного партнерства. На объекте работает 160 человек: 90 % фасадных работ выполнено, ведутся внутренние работы и благоустройство. Школу введут в этом году.

В районе ДСК также силами «Газэлектромонтаж» строится школа № 6 на 500 мест. Здание будет оснащено большими актовыми и спортивными залами, высокотехнологичным оборудованием. Рядом, прямо на берегу озера, будет открыт большой стадион.

После Нового года по улице Якова Потапова, 4а откроется школа № 25 на 350 учащихся. На сегодня готовность объекта составляет 68 %. Работа ведется в две смены – на объекте трудятся 138 человек, планируется привлечь еще 60 человек для ведения работ по благоустройству. Ввод будет осуществлен в 2018 году.

Места под школы и садики в Якутске определены

Согласно «Дорожной карте» (плану мероприятий) перевода муниципальных общеобразовательных учреждений на односменный режим работы в период с 2016 по 2025 год в Якутске в общей сложности запланировано строительство 35 объектов образования с определением их земельных участков, пустующих либо обремененных зданиями под снос, а также свыше 10 пристроек к существующим объектам образования в центре города и выкуп не менее 10 помещений для размещения в них дополнительных групп и классов.  

В 2013-2017 гг. благодаря выкупу помещений первых этажей во вновь вводимых жилых домах в г. Якутске, практически была снята проблема очередности в дошкольных образовательных учреждениях города Якутска.  

 

Источник: Аркадий Лебедев,  Эхо столицы              
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