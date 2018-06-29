Школу-долгострой в Якутске введут в эксплуатацию к концу года

Глава Минвостокразвития Александр Козлов прибыл в Якутск с рабочим визитом. Руководитель ведомства начал посещение социальных объектов города. Один из первых объектов — школа-долгострой №35, передает телеканал «Якутия 24».

Строительство школы началось еще в 2014 году, в здании предусмотрено три этажа, она рассчитана на 255 мест. Александр Козлов поинтересовался на встрече, когда будет сдан объект, на что руководители проекта отметили сегодня, что строительство идет по плану и объект будет сдан в указанные сроки — до конца года, как сказал врио руководителя республики Айсен Николаев.

«На данном этапе внутренняя штукатурка готова порядка 30%. Еще остаются внутренние работы и благоустройство. Главный вопрос здесь — финансирование общего строительства, в том числе и оснащения. Как раз на данной встрече уже у нас заверили, что финансирование будет: 384 млн, необходимые для строительства, переведут в начале июля. Это нас обнадеживает», — отметили специалисты.

Ввод объекта в эксплуатацию планируют до конца года (в ноябре-декабре).