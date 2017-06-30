«Школой молодого бойца» стала деловая игра для ветеринаров Якутии

Молодые работники ветеринарной сферы Якутии защитили свои проекты на деловой игре.

29 июня состоялись итоговые выступления команд отраслевой деловой игры «Молодежь — инновационно-стратегический ресурс развития ветеринарной службы Республики Саха (Якутия)» на темы «Социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и «Развитие ветеринарной службы Республики Саха (Якутия)».

Каждая команда подготовила по два проекта на заданные темы. Победу одержала команда «зеленых» с проектами «Профилакторий с применением зоотерапии» и «Агрокластер на базе «Территории Опережающего Развития» сельской местности».

«Отрадно видеть, что многие из вас представляют себе проблемы, разбираются в направлениях развития и особенностях нашей профессии. Ставьте перед собой самые высокие цели, и вы обязательно достигните их через упорный и честный труд!», — отметила руководитель Департамента ветеринарии Лариса Макарова, поблагодарив молодых людей за участие в игре.

Для некоторых участников, особенно для молодых специалистов и студентов, мероприятие стало своеобразной «школой молодого бойца». Ребята отточили такие свои навыки, как умение анализировать, смотреть на вещи под разными углами, работать в группе, проверили лидерские и организаторские качества. Всего в игре приняло участие 25 молодых работников отрасли и студентов из 9 подведомственных учреждений и Якутской сельхозакадемии. В начале деловой игры участники были разделены путем жеребьевки на 4 команды (красные, синие, желтые, зеленые).

По итогам игры жюри рекомендовало пять отличившихся игроков включить в кадровый резерв ветеринарной службы Республики Саха (Якутия). Кроме того, каждому участнику был выдан сертификат об участии в отраслевой деловой игре «Молодежь-инновационно-стратегический ресурс развития ветеринарной службы Республики Саха (Якутия)».

Добавим, что в составе жюри присутствовали заместитель министра экономики РС(Я) Александра Пахомова, проректор по образованию ВШИМ при Главе РС(Я) Майя Курнева, представитель общественной палаты Якутии Леонид Чусовский, и.о. старшего референта Департамента кадровой политики государственной и муниципальной службы Администрации Главы РС (Я) и Правительства РС (Я) Ариан Сергеев.