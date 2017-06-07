«Школьное молоко» в Якутии – работа проектного офиса

Сначала немного об истории создания

проектного офиса «Школьное молоко»

Она начинается с III Республиканского форума медиков и работников пищевого блока школ и детсадов «Сохраним свое здоровье!», прошедшего в Якутске в апреле 2017 года. Солиден состав организаторов – министерства образования, здравоохранения РС(Я), Управление образования столицы республики, СВФУ, Управление Роспотребнадзора, Общественная палата РС(Я). В форуме участвовали видные ученые НИИ и вузов страны – из Москвы, Красноярска, Новосибирска, Казани. Была и руководитель оргкомитета Национальной программы «Школьное молоко» Ольга Панова.

Отмечены положительные результаты в ряде регионов России. Там, где работает программа «Школьное молоко», у детей существенно снижаются заболевания желудочно-кишечного тракта, кариес, реже регистрируются снижение веса и расстройства нервной системы.

Разработчиками Концепции «Школьного молока» являются Минобрнауки, Минздравсоцразвития и Минсельхоз России. Там прямо написано не только об огромной пользе для детей, но и о финансировании ее федеральными органами власти. Региональные власти должны также финансировать ее и внедрять в субъектах РФ.

Генеральный директор ОАО «Туймаада-Агроснаб» Павел Чириков на форуме рассказал о перспективах производства молочной продукции из местного сырья для детей дошкольного и школьного возрастов. Он отметил, что только Детский молочный комбинат в республике соответствует всем условиям ГОСТ по школьному молоку: и объем упаковки 200 мл, и качество ультрапастеризованного молока соответствуют требованиям питания детей с 1 года. Напомним, что сейчас наш Детский молочный комбинат выпускает всю линейку молочных продуктов под брендом «Наше родное»: пастеризованное молоко, кефир, творожок. На подходе – ультрапастеризованное молоко в тетрапаке по 200 мл.

К сожалению, детские молочные кухни были закрыты в 2008 году, и уже выросло целое поколение, которое не привыкло к натуральному молоку, такому важному для здоровья.

Важно и то, что «Туймаада-Агроснаб» может охватить не только центральные и южные, но и все северные и арктические районы республики, а ведь там дети вообще не видят молока, кроме сухого и сгущенного. При полной загрузке наш комбинат может закрыть потребности республики на 75%, города Якутска – на 100%.

Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии внесло предложение о принятии участия ОАО «Туймаада-Агроснаб» в Национальной программе «Школьное молоко» для обеспечения всех общеобразовательных организаций.

В резолюции форума его участники рекомендовали правительству республики, органам местного самоуправления в реализации государственной политики здорового питания и охраны здоровья использовать опыт Национальной программы «Школьное молоко».

Следующий шаг – поездка по обмену опытом в Удмуртию

18 мая рабочая группа проектного офиса «Школьное молоко» из Якутии посетила производственную площадку «Сарапул-молоко» ОАО «Милком» в Республике Удмуртия.

Данная производственная площадка была выбрана не случайно – компанией была запущена линия по производству и розливу обогащённого молока и молочных коктейлей под торговой маркой «Топтыжка», соответствующая стандартам Республиканской целевой программы «Детское и школьное питание».

-Школьное молоко поставляется в школы Удмуртии с 2006 года, — рассказал Анатолий Максимов, представитель «Милком», – и с каждым годом объемы поставок растут: если в 2015 году количество упаковок молока составляло 8 миллионов, то в 2016 эта цифра составляла уже более 9,5 миллионов штук.

Генеральный директор ОАО «Туймаада-Агроснаб» Павел Чириков:

-Мы посетили завод, оснащенный современными линиями розлива Tetra Brik. Несмотря на то, что ежедневно проходит до 400 тонн молока, в производстве нет сложных процессов. Весь цикл заключается в том, что принимают молоко, берут анализы, разливают, упаковывают и отправляют в логистический центр, откуда продукт распространяется по регионам.

Наша же специфика заключается в том, что наши инвестиционные вложения учитывают не только линии розлива и упаковки, но и необходимость организации энергоцентра, артезианской скважины, функциональной лаборатории.

Коллеги из компании «Милком» отметили, что на сегодня не имеют возможности производить молочные продукты для питания детей от 1 года. В этом плане наша республика впереди.

Якутской делегации рассказали о специфике работы с сельхозпроизводителями республики и особенностях молочного производства.

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха Семен Потапов высоко оценил масштабы деятельности агрохолдинга в городе Сарапул Удмуртии и отметил необходимость в дальнейшем обмене опыта и консультациями специалистов.