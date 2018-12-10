Школьники Якутска узнали истории детей-героев

В Якутске на уроке Мужества школьники узнали истории детей-героев, которые ценой собственных жизней спасли близких и незнакомых людей.

9 декабря в России – особый день. Это день, когда мы вспоминаем примеры истинного мужества, героизма и человеколюбия – День Героев Отечества. Этому событию была посвящена встреча, которая состоялась 10 декабря в средней общеобразовательной школе № 33 города Якутска им. Л.А. Колосовой.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая встретилась с учащимися 7-8 классов и рассказала о примерах бесстрашия и героизма, проявленных детьми и подростками, которые жили в разных регионах России. Безусловно, каждая из этих историй должна стать достоянием гласности, потому что лучшие человеческие качества, проявленные их героями в критических ситуациях, способны воспитать в нас гордость за детей, восхищение их решительностью и огромное уважение к их бесстрашию.

Школьники узнали об истории 7-летнего Жени Табакова, который 28 ноября 2008 года мужественно защитил 12-летнюю сестру от ворвавшегося в их дом грабителя. Увидев, что преступник набросился на девочку, мальчуган схватил нож и нанес ему удар, но тот в ответ нанес мальчику восемь ударов ножом в спину, причинив смертельные травмы. Сестра Жени осталась жива. Она сумела выбежать из квартиры и позвать на помощь, когда ее брат отбивался от разъяренного преступника.

Не оставила равнодушными жителей Набережных Челнов трагическая история Данила Садыкова. В мае 2012 года 12-летний подросток он увидел, как маленький мальчик упал на улице в фонтан, который находился под напряжением. Ни секунды не раздумывая, ему на помощь бросился Данил. Он смог вытащить мальчика из воды, но сам получил смертельный удар током.

Внимательно выслушали якутские школьники и рассказ из Удмуртии о героизме 13-летнего Андрея Касимова, который в октябре 2014 года вместе со своей 11-летней сестрой стал жертвой убийцы. Дети пропали без вести, на их поиски отправились правоохранители и жители поселка Балезино, но их нашли без признаков жизни. Следователи скрупулезно восстановили картину той трагедии и установили, что мальчик до последнего вздоха пытался отбить сестру от рук преступника. При этом он сам стал его жертвой…

В полном молчании школьники услышали историю еще одного героя — 16-летнего Вани Крапивина. Добрый, справедливый подросток защитил мать от рук их соседа по коммунальной квартире. Женщина получила 27 ножевых ранений, но, благодаря героизму и решительности своего сына, осталась жива. Охмеленный алкоголем сосед, встретив отчаянное желание мальчика защитить близкого человека, нанес по его голове три удара гантелей. Ребенок получил тяжелейшие травмы и в течение полутора лет находился под присмотром медиков в больницах, но травмы оказались несовместимыми с жизнью. 4 декабря 2018 года мальчика не стало.

Поступок Вани, как и других юных героев, навсегда вписаны в историю. Они стали олицетворением лучших качеств, подтвердили, что эти дети в минуту страшной угрозы повели себя так, как способен поступить далеко не каждый взрослый. Их поступки отмечены государственными наградами, но главное, что память об этих юных защитниках навсегда останется в наших сердцах.