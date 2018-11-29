Школьники Якутска показали отличные результаты

Интеллектуальный брейн-ринг среди учащихся 9-11 классов Городской классической гимназии, посвящённый проекту «Великие имена России», провели 29 ноября в Общественной палате Якутии.

Брейн-ринг состоял из двух этапов: на первом этапе командам необходимо было ответить на вопросы по истории и географии республики; на втором – честь своих команд защищали капитаны. Они выбирали категории на экране и отвечали на вопросы о биографии четырёх финалистов проекта «Великие имена России» в Республике Саха (Якутия). Напомним, проект «Великие имена России» – общенациональный конкурс по присвоению имен великих соотечественников российским аэропортам. В Якутии в шорт-лист (короткий список) вошли Платон Ойунский, Валерий Кузьмин, Пётр Бекетов и Михаил Николаев.

«Все мы знаем, что Якутия участвует во всероссийском проекте «Великие имена России», и наш аэропорт города Якутска вошел в список 47 аэропортов России, которые участвуют в проекте по присвоению имён выдающихся людей. Сегодня мы находимся на финальном этапе голосования и для того, чтобы закрепить знания у нашей молодёжи, организован брейн-ринг», – сказала руководитель аппарата Общественной палаты Якутии Алла Попова.

Она отметила капитана команды «Сильная Россия» Егора Мыреева, который по результатам второго этапа брейн-ринга принёс своей команде 70 баллов.

«Итоги конкурса показали, что ученики владеют глубокими знаниями по истории Якутии и биографиям великих якутян, так как нами были подготовлены довольно сложные вопросы, касающиеся конкретных дат, цифр и исторических фактов. Думаю, что после проведения брейн-ринга у молодых ребят возникнет ещё больший интерес к жизни наших выдающихся якутян и к истории Якутии в целом», – выразила уверенность Алла Попова.

«Участвовать в брейн-ринге мне очень понравилось. Самым сложным для меня оказался вопрос о первом самолёте, который прилетел в Якутск», – поделился впечатлениями ученик Городской классической гимназии Егор Мыреев.

Тимур Иванов отметил, что, участвуя в игре, он приобрёл новые знания. Самым сложным для него стал вопрос о городах, которые открыл Петр Бекетов.

«В проекте «Великие имена России» свой голос я отдам за Платона Алексеевича Ойунского, так как он для меня является самым достойным кандидатом», – добавил Тимур Иванов

Победителем брейн-ринга стала команда «Сильная Россия», которая практически без ошибок ответила на все вопросы. Второе место досталось команде «Желтые», третье место заняла команда «Есенин». Всем участникам организаторами интеллектуальной игры были торжественно вручены памятные книги, календари проекта «Великие имена России», грамоты.

Уже завтра, 30 ноября, завершится финальное голосование по выбору победителя проекта «Великие имена России». На данном этапе любой желающий может проголосовать за одно имя по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Напоминаем способы для голосования для жителей города Якутска: на сайте великиеимена.рф; в официальных группах социальных сетей Вконтакте и Одноклассники; позвонив на «горячую линию» 8-800-707-93-17; в общественной приёмной проекта «Великие имена в России» в Общественной палате РС(Я) (ул. Курашова, 24, каб. 401); в головном офисе «Мои документы»; в мультимедийном историческом парке «Россия — моя история»; в аэропорту города Якутска и в ТЦ «Дэлэй».