Школьники Якутии задумались о семейном бюджете

Министерство финансов Якутии 26 февраля провело торжественное подведение итогов третьего конкурса эссе среди учащихся средних общеобразовательных школ республики «Я и финансы».

В конкурсе приняли участие 144 детей из 20 районов республики, и найти среди них достойных победителей оказалось для жюри задачей совсем не из легких, сообщают организаторы конкурса Министерство финансов Республики Саха (Якутия) и Детское издательство «Кэскил» им. Н.Е. Мординова — Амма Аччыгыйа.

Министр финансов Якутии Валерий Жондоров в своем приветственном слове поздравил юных участников конкурса и подчеркнул, что в рамках федеральной государственной программы по повышению финансовой грамотности населения ведомством проводится большая работа: разрабатываются и реализуются образовательные проекты по повышению финансовой грамотности подрастающего поколения.

«Необходимо отметить, что поступили яркие, интересные работы. Дети указывают, что впервые задумались о доходах и расходах родителей, изучают процесс планирования семейного бюджета, и в заключении работ, отмечают важность понимания правильного финансового поведения, повышения финансовой грамотности. Многие провели анкетирование среди ровесников, родителей на знание предметов и понятий по финансовой грамотности. Среди тех номинантов, которые мы сегодня отмечаем, я лично хотел бы выделить работу Максима Прокопьева, ученика 7-го класса «Чемоикинской СОШ им. С.Н. Михайлова» с. Даркылах Мегино-Кангаласского района. В эссе он указывает, что начал анализировать семейный бюджет с 5-го класса, представил достаточно интересное исследование с графиком и диаграммой. Отрадно, что ребята задумываются о семейном бюджете, анализирует расходы и доходы, рассуждают о пенсии, накоплении ресурсов», – поделился своими впечатлениями министр финансов Валерий Жондоров.

Антон Коноплев, управляющий отделением-Национального Банка по РС(Я) Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ, рассказал школьникам, что в 2017 году пресечена деятельность более 800 мошеннических организаций, которые пытались выманить деньги у пользователей – это пирамиды, лже-банки и микрофинансовые организации. В подобных ситуациях люди обладающие финансовыми знаниями, защищены – они знают как уберечь свои финансы, как не попасть на уловки мошенников. Он подчеркнул важность привития навыков обращения с деньгами, уважительного к ним отношения с юных лет. «Все мы пользуемся деньгами, наличными или безналичными, карточкой, web-кошельком, и очень важно быть финансово грамотным, уметь правильно и безопасно распоряжаться своими деньгами», – сказал он.

Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин вручая спецпризы участникам, отметил, что Сбербанк России обращает большое внимание на образование: «Мы стремительно движемся в мир цифровых технологий, полностью меняется наш образ жизни. Финансовая грамотность для нас эта важная компетенция. Эта платформа для правильного построения отношений как с финансовыми структурами, так и с другими организациями. Это очень полезная компетенция в жизни для любого человека, От финансовой грамотности зависит ваше будущее благополучие».

Директор детского издательства «Кэскил» им. Н.Е. Мординова – Амма Аччыгыйа Анжелика Андреева поблагодарила за активное участие детей и родителей, подчеркнула о важности умения грамотно излагать свои мысли, пожелала, чтобы конкурс охватил еще широкий круг читателей газет «Кэскил» и «Юность Севера».

Конкурсные работы оценивались по полноте раскрытия темы, творческого подхода, оригинальности и грамотности изложения, соблюдение норм русского и якутского языков, и по уровню эрудированности автора по теме. Награждение победителей проводилось в трех группах: младшая группа (1-4 классы), средняя группа (5-8 классы), старшая группа (9-11классы).

Победители конкурса посетили музей Министерства финансов Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба ведомства.