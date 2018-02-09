Школьники Якутии приняли участие в олимпиаде «Высшая проба»

И снова «Высшая проба» в Якутии!

Ежегодно с 2012 года, благодаря сотрудничеству АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» и Научно-исследовательского института «Высшая школа экономики» (г.Москва), школьники республики принимают самое активное участие в межрегиональной олимпиаде «Высшая проба». Олимпиада проводится среди школьников 7–11 классов и входит в Федеральный перечень олимпиад, дающих льготы при поступлении в высшие учебные заведения Российской Федерации.

Второй заключительный этап Межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба» в 7-й раз прошел в г. Якутске с 1 по 8 февраля 2018 года согласно единому по всей РФ расписанию на базе Института развития образования и повышения квалификации.

Олимпиада прошла по следующим предметам:

7 класс — математика, русский язык;

8 класс — математика, экономика, история, обществознание, иностранные языки;

9 классы — математика, электроника, история, история мировых цивилизаций, политология, право, социология, востоковедение;

10 классы-математика, информатика, основы бизнеса, обществознание, право, социология, психология, восточные языки, дизайн, журналистика;

11 классы-математика, физика, экономика, обществознание, журналистика, иностранные языки.

В этом году на олимпиаде участие приняли 48 обучающихся с 7 по 11 классы различных школ нашей республики: XI классы-15 учащихся, X классы-13, IX классы-9, VIII классы-9 и 2 учащихся VII-х классов. География участников олимпиады: учащиеся школ г.Якутска- 39 участников, Нюрбинский улус-4, г.Мирный-2, г.Нерюнгри-1, п.Айхал-1 и Амгинский улус-1. Наибольшее количество участников-учащиеся ФТЛ (15), Республиканский лицей-интернат (9), Якутский городской лицей (5).

Для проведения олимпиады к нам приехали Ян Сергеевич Левченко, профессор Школы культурологии факультета гуманитарных наук и Игорь Витальевич Нетяй, доцент факультета математики. Мы побеседовали с представителями ВШЭ о том, как проходит олимпиада и каковы его перспективы для учащихся школ республики.

Вопрос: Ян Сергеевич, расскажите, пожалуйста, об олимпиаде «Высшая проба».

Левченко Я.С.: «Олимпиада проводится почти по всем школьным предметам: от дизайна, истории до математики, физики. По Якутии самая большая представленность по математике: 5 учащихся, затем идут обществознание и иностранные языки – по 4 участника. Физика, информатика и право-по 3, соответственно. Конечно, в первую очередь олимпиада нужна для поступления в наш университет, в Высшую школу экономики. Хорошие результаты дают обучающимся большие преимущества для поступления без экзаменов. Далее, хороший результат олимпиады может быть также засчитан как 100 баллов ЕГЭ. Кроме этого, если школьник желает поступить в другой ВУЗ, то результаты олимпиады могут быть засчитаны как ЕГЭ».

Следующий вопрос мы задали Игорю Витальевичу:

Игорь Витальевич, когда будут известны результаты олимпиады, как и кто проверяет работы учащихся?

Нетяй И.В.: «Результаты олимпиады станут известны в марте, и о них учащиеся смогут узнать в своем «Личном кабинете» по Интернету. Работы проверяет жюри, которое есть на каждом факультете, дважды, и, если есть какие-либо разногласия по итогам этих проверок, то проверяет уже сам составитель заданий. Все проходит анонимно. Кроме олимпиады мы еще посетили ряд школ Якутии, ознакомили учащихся с условиями поступления и обучения в нашем университете».

Специалисты ВШЭ посетили Физико-технический лицей, Якутский городской лицей, Якутскую городскую национальную гимназию и Майинский лицей Мегино-Кангаласского улуса, провели среди учащихся собеседования, раскрывающие возможности и перспективы участия на олимпиаде. Институт развития образования заинтересован, чтобы как можно больше учащихся ежегодно поступало в Высшую школу экономики и в другие российские учебные заведения .