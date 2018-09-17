Школьники Якутии поиграли в ООН

10-11 сентября 2018 года в стенах Института развития образования и повышения квалификации прошла Региональная молодежная модель ООН. На игру собрались 61 школьник из сел Бестях, Кептени, Майя, Ытык-Кюель, Чурапча, городов Нерюнгри и Якутск, СОШ ГО «Жатай». Юноши и девушки в течение двух модельных дней выступали в роли дипломатов разных стран мира для обсуждения глобальных проблем, связанных с развитием образования и военной науки.

В комитете «Генеральная Ассамблея» делегаты, представлявшие 33 страны, в игровой форме решали проблемы образования в XXI веке, а в «Совете Безопасности Будущего» прошли бурные дебаты дипломатов 17 стран по вопросу запрещения милитаризации робототехники. В результате работы комитетов в каждом из них были разработаны и приняты итоговые документы в виде резолюций, отражающие интересы всех стран. В конце игры по модельной традиции ребята подписали друг другу таблички на память с пожеланиями и выбрали тайным голосованием лучших делегатов.

Лучшими, по мнению участников, стали Дамир Игнатьев в Генеральной Ассамблее и Виктория Сергеева в Совете Безопасности Будущего.

Подготовка к игре началась гораздо раньше. Для ее проведения организаторами была сформирована команда Секретариата из опытных моделистов, за плечами которых участие в республиканских, российских и международных моделях ООН. В секретариате моделисты сами распределились по ролям: генеральный секретарь, председатели, вице-председатели, эксперты, секретари. В течение месяца шла работа по отбору участников, по их подготовке, подготовке работы каждого комитета. Эта модель отличалась от предыдущих тем, что в комитет “Генеральная Ассамблея” набирали начинающих моделистов, а Совет Безопасности Будущего предстал в новом расширенном формате, и каждый делегат в ходе игры получил по дипломатической почте задание от своего правительства. Все ребята отлично справились с возложенными на них ролями. Это обучающиеся ГКГ, СОШ N16, СОШ N26 и Мархинской СОШ N1 ГО «город Якутск», Ытык-Кюельской СОШ N1, Таттинской гимназии, Таттинского лицея, Черкехской СОШ.

На церемонии закрытия Региональной модели с поздравительной речью выступила директор Института развития образования и повышения квалификации, д.п.н. Г.И.Алексеева. Галина Ивановна поделилась своим опытом участия в работе ООН, отметила важность проведения игр по вопросам международной политики дня. Также в ходе беседы с организаторами и участниками было достигнуто соглашение о проведении Региональной модели ООН ежегодно в стенах ИРОиПК и о проведении курсов повышения квалификации по данной технологии для учителей.

Выражаем благодарность Ивану Евсеевичу Будикину, заместителю директора Ытык-Кюельской СОШ №1 имени А.И.Софронова, председателю Ассоциации клубов ЮНЕСКО Якутии, за сотрудничество и организацию мероприятия.

Гаврил Решетников,

заведующий кафедрой истории и обществознания ИРОиПК