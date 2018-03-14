Школьники выйдут на подиум

27 марта 2018 г. Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» во Дворце детского творчества ГО «город Якутск» проводится самое масштабное мероприятие в мире детской моды — XII республиканский фестиваль детских театров и студий моды «Сияние Севера».
Фестиваль проходит с 2006 года и в этом году посвящается 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации, 55-летию создания Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».
Учредителем фестиваля является Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).
Организатор — ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».
Соорганизаторы: МОБУ ДОД „Дворец детского творчества“ ГО „город Якутск“ и Якутский колледж технологии и дизайна.
Цель фестиваля – создание благоприятных условий для развития общей культуры, творческой фантазии, сохранение традиционного национального шитья через дизайн одежды, поиск и поддержка одаренных детей в области дизайна и моделирования одежды.
Задачи фестиваля:
— сохранение и возрождение народных традиций и технологий шитья;
— пропаганда традиционной культуры народов Республики Саха (Якутия);
— воспитание художественно-эстетического вкуса и единства стиля через дизайн одежды;
— поиск инновационных проектов в создании детской и подростковой моды.
Всего в фестивале ежегодно принимают участие около 400 детей из 35 студий моды из разных улусов республики и ГО «город Якутск». В 2017 году на фестивале моды свои удивительные коллекции представили обучающиеся из Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Амгинского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Таттинского, Горного, Верхневилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Мирнинского, Нерюнгринского, Жиганского улусов. По итогам фестиваля Гран при вручен Этнотеатру «Синилгэкээн» Центра дополнительного образования п. Жиганск Жиганского улуса, за коллекцию Коллекция «Вечность». Руководитель — Шадрина Прасковья Иннокентьевна.
Особенное место в фестивале занимают выходы участников по номинациям «Современная стилистика национального костюма», «Подростковая мода», «Аксессуар Года».
Фестиваль 2018 года проводится по направлениям:
- «Традиционный национальный костюм»;
- «Современная стилистика национального костюма»;
- «Изделия из кожи и меха»;
- «Подростковая мода»;
- «Авангардная мода»;
- «Школьная форма»;
- «Аксессуары»;
- «Спортивные модели».
Победители награждаются дипломами и кубками. Абсолютному победителю вручается Рекомендация на присуждение стипендии Главы Республики Саха (Якутия). Победителей конкурса ждут путевки во Всероссийский детский центр «Океан». Все участники фестиваля получают сертификаты.
Номинации фестиваля:
- «Лучший руководитель студии (театра) моды».
- «Юный дизайнер»;
- «Лучшая молодежная студия (театр) моды»;
- «Открытие фестиваля»;
- «Модель Года» (девушки);
- «Модель Года» (юноши);
- «Сохранение традиционного национального костюма»;
- «Лучшая коллекция школьной формы»
- «Лучшая спортивная коллекция».
Общие критерии оценки конкурсных работ:
- Соответствие коллекции заявленной номинации;
- Создание цельного художественного образа;
- Оригинальность дизайна коллекции;
- Соблюдение традиционной национальной технологии шитья.
- Общая сценическая культура.
В составе жюри работают известные деятели культуры Республики Саха (Якутия), специалисты Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», мастера-педагоги республики.
Информация об итогах фестиваля размещается на сайте www.sakhaedu.ru.
Северные улусы участвуют в заочной форме.