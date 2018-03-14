Школьники выйдут на подиум

27 марта 2018 г. Республиканским ресурсным центром «Юные якутяне» во Дворце детского творчества ГО «город Якутск» проводится самое масштабное мероприятие в мире детской моды — XII республиканский фестиваль детских театров и студий моды «Сияние Севера».

Фестиваль проходит с 2006 года и в этом году посвящается 100-летию государственной системы дополнительного (внешкольного) образования детей в Российской Федерации, 55-летию создания Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне».

Учредителем фестиваля является Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия).

Организатор — ГАНОУ РС(Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне».

Соорганизаторы: МОБУ ДОД „Дворец детского творчества“ ГО „город Якутск“ и Якутский колледж технологии и дизайна.

Цель фестиваля – создание благоприятных условий для развития общей культуры, творческой фантазии, сохранение традиционного национального шитья через дизайн одежды, поиск и поддержка одаренных детей в области дизайна и моделирования одежды.

Задачи фестиваля:

— сохранение и возрождение народных традиций и технологий шитья;

— пропаганда традиционной культуры народов Республики Саха (Якутия);

— воспитание художественно-эстетического вкуса и единства стиля через дизайн одежды;

— поиск инновационных проектов в создании детской и подростковой моды.

Всего в фестивале ежегодно принимают участие около 400 детей из 35 студий моды из разных улусов республики и ГО «город Якутск». В 2017 году на фестивале моды свои удивительные коллекции представили обучающиеся из Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Амгинского, Усть-Алданского, Чурапчинского, Таттинского, Горного, Верхневилюйского, Нюрбинского, Сунтарского, Мирнинского, Нерюнгринского, Жиганского улусов. По итогам фестиваля Гран при вручен Этнотеатру «Синилгэкээн» Центра дополнительного образования п. Жиганск Жиганского улуса, за коллекцию Коллекция «Вечность». Руководитель — Шадрина Прасковья Иннокентьевна.

Особенное место в фестивале занимают выходы участников по номинациям «Современная стилистика национального костюма», «Подростковая мода», «Аксессуар Года».

Фестиваль 2018 года проводится по направлениям:

«Традиционный национальный костюм»;

«Современная стилистика национального костюма»;

«Изделия из кожи и меха»;

«Подростковая мода»;

«Авангардная мода»;

«Школьная форма»;

«Аксессуары»;

«Спортивные модели».

Победители награждаются дипломами и кубками. Абсолютному победителю вручается Рекомендация на присуждение стипендии Главы Республики Саха (Якутия). Победителей конкурса ждут путевки во Всероссийский детский центр «Океан». Все участники фестиваля получают сертификаты.

Номинации фестиваля:

«Лучший руководитель студии (театра) моды».

«Юный дизайнер»;

«Лучшая молодежная студия (театр) моды»;

«Открытие фестиваля»;

«Модель Года» (девушки);

«Модель Года» (юноши);

«Сохранение традиционного национального костюма»;

«Лучшая коллекция школьной формы»

«Лучшая спортивная коллекция».

Общие критерии оценки конкурсных работ:

Соответствие коллекции заявленной номинации;

Создание цельного художественного образа;

Оригинальность дизайна коллекции;

Соблюдение традиционной национальной технологии шитья.

Общая сценическая культура.

В составе жюри работают известные деятели культуры Республики Саха (Якутия), специалисты Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне», мастера-педагоги республики.

Информация об итогах фестиваля размещается на сайте www.sakhaedu.ru.

Северные улусы участвуют в заочной форме.