Школьники встретятся на международном турнире Пинигина по вольной борьбе

В ЦСП «Триумф» состоится Международный турнир по вольной борьбе среди школьников на призы Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в честь прославленного якутского борца Павла Пинигина.

С 28 марта по 1 апреля в ЦСП «Триумф» проводится Открытый Международный турнир по вольной борьбе на призы АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» в честь Олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, Европы и СССР, заслуженного мастера спорта СССР Павла Павловича Пинигина среди юношей 2001-2002 и 2004-2005 годов рождения. В этом году Международный турнир будет ознаменован 65-летним юбилеем легендарного якутского борца Павла Пинигина.

В турнире примут участие более 500 юных борцов из Республики Саха (Якутия), Республики Бурятия, Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев, Еврейского Автономного округа, а также представители Монголии, Кореи и Казахстана.

Следует отметить, что в этом году количество участников извне республики увеличилось — более 70 борцов из других регионов России и зарубежных стран будут бороться за звание лучших.

Организаторы турнира Министерство спорта РС (Я), ОАО Акционерная Компания «Железные дороги Якутии», ГБУ РС (Я) «Управление детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва», Федерация спортивной борьбы РС (Я).

Главный судья турнира Тастыгин Аркадий Николаевич, тренер-преподаватель ДЮСШ по вольной борьбе МР «Мегино-Кангаласский улус (район)», судья международной и всероссийской категории.

Соревнование среди юношей 2004-2005 г.р. проводится по действующим международным правилам UWW.

Среди юношей 2001-2002 г.р. соревнование проводится по новым правилам UWW со всеми изменениями и дополнениями.

Программа соревнований

28 марта – день приезда команд, мандатная комиссия, взвешивание, судейская

29 марта – предварительные схватки для юношей 2004-2005 г.р.

30 марта – предварительные и полуфинальные схватки для юношей 2004-2005 г.р.

31 марта – предварительные схватки для юношей 2001-2002 г.р., полуфинальные и финальные схватки для юношей 2004-2005 г.р., торжественное открытие с 14:00 ч.

1 апреля – финальные схватки 2001-2002 г.р., чествование с 65-летним юбилеем П.П. Пинигина.