Школьники сразятся в «Монополиста Якутии»

В Якутске впервые пройдет турнир по настольным играм «Монополист Якутии» среди учащихся общеобразовательных школ. Организатор турнира – ООО «Саха Тэк». Турнир проводится в целях популяризации и развития настольных игр среди молодого поколения, выявления лидерских, ораторских качеств, повышения культурного и интеллектуального развития детей и молодежи, раскрытия творческого потенциала, возможности проявить свои интеллектуальные способности, предоставления молодежной площадки для диалога и творческого общения, повышения уровня кругозора, приобщения молодежи к самообразованию, содействия распространению различных и общественных форм интеллектуального досуга, установления и обогащения культурных и общественных связей молодежи среди округов и пригородов города Якутска.

Турнир будет проведен в два этапа:

I этап – внутри общеобразовательных школ города для выявления финалистов;

II этап – общегородской для выявления победителя турнира.

Участие в турнире бесплатное.

Заявки на участие в городском турнире по настольным играм собирает администрация общеобразовательных учреждений, после чего заявки до 5 февраля должны быть направлены на электронный адрес организатора турнира: sakhatek2016@mail.ru.

В отборочном туре с каждого стола в финал выходит один участник, тот, у кого за 1 час. 15 мин. наберется большее количество предприятий по номиналу и денежные средства, то есть наибольший капитал. В финале выявляется победитель – финал городского турнира за один час времени.

Игроки, занявшие призовые места награждаются почетными грамотами и подарками.

Отборочные этапы турнира внутри общеобразовательных школ города Якутска ориентировочно планируется провести с 11 февраля. Администрация школ оставляет за собой право перенести время игр по согласованию с организаторами.

Дополнительную информацию о проведении турнира по настольным играм «Монополист Якутии» можно получить в организационном комитете по телефонам: 89241766887, 89142895789, 89142709383.

e-mail: sakhatek2016@mail.ru.

инстаграм: @monopolistykt.