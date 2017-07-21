Школьники посетили с экскурсией «Железные дороги Якутии»

Учащиеся Республиканского лицея побывали с экскурсией в Акционерной компании «Железные дороги Якутии».

На этой неделе 18 учащихся 7 класса Республиканского лицея побывали с экскурсией на объектах АО «АК «Железные дороги Якутии».

Группа школьников посетила локомотивное депо станции Алдан – сердце предприятия, где проводится техническое обслуживание и ремонт тепловозов. О том, чем дышит и живет локомотивное хозяйство компании юным гостям рассказал инженер-технолог Александр Чупров.

Ребята узнали, что локомотивная служба является одной из самых многочисленных подразделений компании, в котором работает 155 человек и 38 единиц подвижного состава.

Они побывали в цехе эксплуатации и цехе ремонта, узнали, что тормозная колодка весит 16 кг, а на магистральном тепловозе стоит двигатель мощностью 3 тыс. л.с., который подчиняется воле машиниста тепловоза и может везти поезд весом более тысячи тонн в любое время года и в любую погоду. Своими глазами увидели силовые устройства и агрегаты, оборудование , узнали, что размер колеи железных дорог составляет 1520 мм, увидели вновь прибывшие с модернизации маневровые тепловозы.

Также школьники посетили базу дистанции путевых машин (ПЧМ), где о своем подразделении рассказал Алексей Беляев, механик по эксплуатации и ремонту машин и механизмов. ПЧМ является структурным подразделением службы пути, в котором трудится коллектив из 33 человек. Они занимаются эксплуатацией и ремонтом 27 единиц путевой техники.

Без сомнения, экскурсия получилась очень интересной и полезной, получили непосредственное представление о профессии железнодорожника, познакомились с организацией производства и понаблюдали за производственной деятельностью изнутри и теперь имеют представление о том, как устроен и работает такой сложный и мощный организм – железнодорожный транспорт.

К слову, школьники из Республиканского лицея, начиная с 2009 года, ежегодно посещают объекты АК «ЖДЯ» в рамках программы экспедиции «Горные ландшафты» и встречаются с выпускниками лицея, которые выбрали профессию железнодорожника и трудятся в различных подразделениях компании «Железные дороги Якутии» . В этом году с ребятами встретились и пообщались с инженером по охране окружающей среды Сахаяной Татариновой и начальником отдела доходов службы грузовой и коммерческой работы Татьяной Местниковой.

Группу сопровождали научный руководитель экспедиционного отряда, учитель биологии Местникова Анна Егоровна, классный руководитель Игнатьева Саргылана Ивановна и родители — Дагданча Раиса Григорьевна и Кулаковский Конон Атосович.