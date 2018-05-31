Школьники посадили 27 деревьев

В рамках направления «Цветущий Якутск» Года новаторства, 31 мая во дворе многоквартирных домов по ул. Федора Попова, 16\6 и 16/7, учащиеся городских школ, проживающие в Промышленном округе, приняли участие в посадке саженцев.

Молодые деревья были посажены на территории сквера, расположенного на дворовой территории многоквартирных домов, где в прошлом году в рамках проекта «Народный бюджет» были проведены работы по благоустройству.

В посадке деревьев приняли участие советник главы города Якутска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, куратор направления «Цветущий Якутск» Наталья Демина, заместитель руководителя Управления Промышленного округа по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Подголов, жители и дети, проживающие в Промышленном округе.

Юных горожан по соблюдению требования правильной посадки саженцев проконсультировала специалист-озеленитель ОАО «Якутдорстрой» Елена Охлопкова. Она подробно рассказала ребятам о том, как правильно копать лунки для посадки саженцев, как их садить и как дальше за ними ухаживать.

«Для того, чтобы правильно посадить саженцы, нужно их правильно выкопать. Ком должен составлять 40-50 см, растение должно быть молодым, потому что, чем моложе растение, тем лучше оно приживается. Сначала дети выкопали яму под ком, добавили туда плодородной земли, посадили саженец, выровняли почву, затем утрамбовали и полили водой. Ни в коем случае нельзя закапывать корневую шейку растения. После посадки дальнейшая судьба саженцев будет зависеть от правильного ухода за ними», — отмечает Елена Прокопьевна.

Под руководством взрослых, дети разбившись на группы посадили 27 саженцев. Сейчас во всех округах и пригородах столицы ведется активная посадка саженцев и кустарников. А уже с 5 июня по акции «Миллион цветов» начнется высадка цветочных рассад.

«В рамках реализации мероприятий направления «Цветущий Якутск» Года новаторства и проекта «Народный бюджет», мы сегодня вместе с учащимися Промышленного округа посадили саженцы молодых берез. В прошлом году, по линии проекта «Народный бюджет» здесь были проведены работы по ограждению территории Сквера, а в этом году мы решили продолжить благоустройство и высадили саженцы. Теперь жители этих домов могут организовать полив и уход за саженцами. И в недалеком будущем получится красивое зеленое место для отдыха», — рассказала советник главы города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Наталья Демина.

Костя Пестерев, ученик 6 класса СОШ №3 и Ян Кулев, ученик 2 класса, СОШ №10:

— Мы сегодня приняли участие в посадке деревьев, сами копали ямку, сами садили саженцы. Земля оказалась очень мягкой, поэтому выкапывать ямки было не трудно. Теперь в течение лета будем ухаживать за саженцами, чтобы они выросли в большие красивые деревья.

Никита, Поляков, ученик 6 класса СОШ №10:

— В посадке саженцев я принял участие вместе со своими друзьями. Сам я проживаю в доме по ул. Федора Попова, 16А, поэтому хочу, чтобы наш двор стал красивее и зеленее.