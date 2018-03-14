Школьники Намского улуса посетили Якутский газоперерабатывающий завод

Профориентационная работа для подрастающего поколения — одно из приоритетных направлений кадровой политики АО «Сахатранснефтегаз». Круглые столы, встречи, консультации и экскурсии проводятся в компании периодически. Вчера, 13 марта, школьники Намского улуса посетили главный производственный объект газовой отрасли столицы- Якутский газоперерабатывающий завод.

Содержательную экскурсию ребятам провела ведущий инженер по охране труда и промышленной безопасности ЯГПЗ Алла Шаблова. Она рассказала детям не только историю становления завода, но и детально объяснила функции каждого объекта, находящегося на территории. Ребята, в первую очередь, двинулись на резервуарный парк №3, аналогов которого, как отметила Алла Владимировна, нет на всем Дальнем Востоке. Он выполняет функцию накопления сжиженного газа, который потребляется в летнее время, когда идет снижение выработки газа.

Также участники экскурсии посетили газонаполнительную станцию завода, в которой идет процесс наполнения газовых баллонов. Сотрудники станции на деле показали, как происходит процесс наполнения, каким образом выполняется проверка, очистка старых баллонов и как он далее идет на реализацию потребителю. Дети посмотрели, как можно проверить утечку баллона, воочию убедились, что газ – это взрывоопасное вещество и необходимо строго соблюдать правила безопасности.

Большой интерес у школьников вызвала лаборатория контроля качества, где происходит ежедневный процесс проверки качества выпускаемой заводом продукции. Как отметила химик-технолог лаборатории Ольга Артемьева, бензин, природный газ и СУГ проходят проверку на хроматографах самого современного образца, которые подтверждают соответствие продукции всем требованиям ГОСТ и ТУ.

Во время встречи старшеклассники активно интересовались многими вопросами, в том числе и социальным обеспечением рабочих, функциями узких специалистов газовой отрасли. Алла Владимировна рассказала о планах расширения Якутского газоперерабатывающего завода. Сегодня завод помимо основного предназначения – глубокой очистки и подготовки природного газа занимается и выработкой бензина, сжиженного углеводородного газа, который помимо потребителей поставляется и на автомобильные заправки. Она призвала ребят смело осваивать техническое образование, идти в добывающую, производственную отрасль, становится профессионалами и продолжать достойное дело газовиков.

«Мы в составе школьников из разных сел Намского улуса в эти дни посещаем производственные объекты столицы. Приятно, что работники «Сахатранснефтегаза» всегда охотно отзываются на наш запрос по посещению объектов, мы были и на ГРС-2 и в других производственных объектах компании. Сегодня по заявке старшеклассников, привезли тех ребят, которые в будущем хотят получить техническое образование, уверена, что эта экскурсия станет решающим моментом при выборе будущей профессии», — сказала Сахаяна Лукина, специалист управления образования Намского улуса.

Ученик 10 класса Намской СОШ Алексей Марков планирует освоить техническую специальность.