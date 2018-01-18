Школьники Ленского района получили абонементы на каток

В школах Пеледуя и Витима Ленского района подведены итоги конкурса энергобезопасности.

В преддверии нового года в средних школах поселков Пеледуй и Витим Ленского района подведены итоги конкурса рисунков и плакатов на тему детской энергобезопасности. Конкурс организован дежурным инженером подстанции «Пеледуй» Ленского энергорайона Западных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» Гариславом Миляевым.

Первоклассники выполнили рисунки, им раздали памятные подарки. А дети постарше, собравшись в команды, подготовили плакаты.

В п. Пеледуй среди учащихся 2-3 классов школы победа присуждена второклассникам Саше Ковалеву, Артему Сошину, Толе Первову, Вике Нечаевой, Никите Мырееву, Варе Жуковой. 2-е место заняли Кира Белоусова, Катя Севастьянова, Юля Демина. На 3-м месте – работы команды Степана Зацепило, Кати Наумовой, Светы Шерстовой, Даши Мамонтовой, Ангелины Ануфриевой, Леры Тетериной, Сергея Ролетнего и команды Насти Зиминой, Кати Малышевой, Вероники Татарниковой, Насти Прейс, Семена Щербина, Кости Ролетнего.

Среди 4-6 классов лучшим признан плакат Даши Спириной, Димы Благова, Жени Станиславского, Сергея Шаталова и Никиты Янкевича. 2-е место досталось Максиму Зайцеву, Насте Сизовой, Саше Юржистову, Даше Мартыновой, Никите Лебедок, Роме Добрынкину, Никите Скорнякову, Ире Васюхневич, Кате Линдеман. На 3-м месте оказались работы Карины Скотынянской, Анны Соколовой, Сагдианы Каримовой, Ксении Петровой, Веры Решетниковой и Руслана Овчаренко, Оли Шеиной, Ани Владимировой.

В п. Витим среди школьников 2-3 классов победу одержала команда Нади Анкудиновой, Алены Бикташевой, Алены Серкиной, Дианы Щукиной, Юли Кулебякиной. 2-е место заняли София Фазлулина, Дарья Архипова, Эля Сиданова, Алена Акиньшина, Александр Вишневский, Евгений Кондратьев.

Среди ребят 4-6 классов лучшим назван плакат Карины Яковенко, Кирилла Саргас, Вероники Бунаковой. На 2-м месте – Алена Константинова. 3-е место заняла команда Егора Гордеева, Евгения Гусарова, Дарьи Комалетдиновой, Анастасии Яковлевой, Забавы Ладыгиной, Саши Шаякбаровой.

Команды-победители получили абонемент на 10 посещений спортивного катка в поселке Пеледуй. Командам, занявшим 2-е место, вручен абонемент на 7 посещений катка, за 3-е место – на 5 посещений.