Школьники из Якутска — в числе лучших юных пропагандистов БДД России!

С 1 по 8 июня в г. Ульяновске прошел финал Всероссийских соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо». От Республики Саха (Якутия) в нем приняла участие команда СОЩ № 31 г. Якутска: ребята стали победителя республиканского конкурса «Безопасное колесо» и именно им было предоставлено право отстаивать честь республики.

Руководитель ЮИДовцев – учитель ОБЖ Яна Евгеньевна КИУРУ приложила немало усилий для подготовки к конкурсу, старались и сами ребята, поддержку оказывали и их родители.

Всего на соревнования прибыли 85 команд из 85 регионов России, а это значит, что конкуренция была серьезная.

Наиболее успешно наша команда проявила себя в творческом конкурсе «Вместе – за безопасность дорожного движения!». В короткую программу выступления нужно было «вместить» целый ряд аспектов дорожной безопасности, необходимых юному пешеходу, велосипедисту, пассажиру, кроме того напомнить родителям и водителям о необходимости соблюдения правил перевозки детей, скоростных режимов, недопустимости вождения в нетрезвом состоянии. Не забыли ребята в своем выступлении упомянуть и о пользе световозвращающих элементов и средств защиты для тех, кто управляет велосипедом, катается на роликах или скейтах.

Программа школьников из Якутска получилась не только зажигательной и задорной, но и точно раскрыла суть ЮИДовской работы по повышению правосознания участников дорожного движения, повышению культуры водителей и пешеходов. Зрители приветствовали ребят одобрительными аплодисментами. Оценили творчество ЮИДовцев Якутии и члены жюри: команда республики завоевала в этом конкурсе 4-е место, обойдя в упорной борьбе более 80 команд.

На достигнутом ни ребята, ни их руководитель Яна Киуру останавливаться не собираются: в новом учебном году они продолжат активно участвовать в мероприятиях по пропаганде безопасности дорожного движения вместе с сотрудниками Госавтоинспекции, будут вести профилактическую работу среди сверстников как своей, так и других столичных школ, а также начнут готовить новую команду для участия во Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо-2018».