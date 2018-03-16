Школьникам Покровска перекрыли доступ к запрещенной информации

По требованию прокуратуры Хангаласского района образовательная организация ограничила доступ к информации, причиняющей вред детям.

Прокуратура Хангаласского района провела проверку исполнения законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В ходе проверки в муниципальном бюджетном учреждении «Покровская средняя общеобразовательная школа №1» установлено, что при использовании компьютера, установленного в кабинете информатики, может быть осуществлен беспрепятственный доступ на сайты, содержащие фото и видео порнографического характера, а также на страницы сайтов, на которых в свободном доступе размещены книги, включенные в федеральный список экстремистских материалов.

Учитывая, что данная информация, доступ к которой фактически носил свободный характер, может негативно влиять на физическое, интеллектуальное, духовное и нравственное развитие несовершеннолетних, прокуратура района возбудила в отношении образовательного учреждения дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.6.17 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела мировым судьей образовательное учреждение привлечено к ответственности в виде назначения административного штрафа в размере 20 000 рублей. Судебный акт в законную силу не вступил.

В результате принятых мер прокурорского реагирования доступ к запрещенной информации ограничен.