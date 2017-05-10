Школьник за рулем сбил первоклассника, катавшегося на велосипеде!

8 мая в 16:15 в п. Сырдах на ул. Кумахтахская возле д. 40/1 несовершеннолетний водитель, управляя грузовой автомашиной «Тойота Таун Айс», при обгоне велосипедиста по правой обочине, не справился с рулевым управлением, тем самым совершил на него наезд.

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи в срочном порядке увезла пострадавшего первоклассника с тяжелыми травмами головы в реанимационное отделение.

Возраст водителя иномарки – 16 лет, соответственно, водительского удостоверения он не имел. Со слов отца подростка, в тот день он разрешил сыну поехать на грузовике, так как ранее он научил его ездить на автомашине по проселочным дорогам.

Выяснилось, что в момент ДТП в салоне автомобиля находились еще два подростка. Медицинское освидетельствование не выявило у школьника факта употребления алкогольных напитков.

В отношении родителя инспекторами ДПС составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством водителю, не имеющему водительского удостоверения, за что административным законодательством предусмотрено наложение штрафа в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, ученик 9 класса Тулагинской школы, сидевший за рулем грузовика, привлечен к административной ответственности за управление автотранспортом водителем, не имеющим права управления.

Материалы по факту дорожного происшествия переданы в следственные органы.

Доброта и беспечность родителей, вручающих ключи от транспортного средства ребенку, приводят к подобным происшествиям, в которых калечатся жизни и судьбы детей. Отсутствие элементарных знаний Правил дорожного движения и навыков вождения у несовершеннолетних приводят к печальным последствиям.

Госавтоинспекция обращается ко всем родителям: детям до 14 лет ездить на велосипеде по дорогам и улицам запрещено! Почти все это знают, но, к сожалению, не все это правило выполняют. Кроме того, большую роль в минимизации травм велосипедиста играет экипировка – велошлем, наколенники, налокотники и т.д. Всегда интересуйтесь, где, на чем и с кем гуляет ваш ребенок.