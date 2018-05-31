Школьник украл смартфон и спрятал его в лесу

В дежурную часть ОМВД России по Чурапчинскому району обратилась пожилая женщина с сообщением о том, что неизвестный похитил у неё сотовый телефон «Sony Xperia», стоимостью 20 тысяч рублей.

По оперативной информации оперуполномоченными уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи, которым оказался 17-летний ученик местной школы.

Выяснилось, что в утреннее время потерпевшая посетила местную больницу, чтобы сдать анализы и в спешке оставила свой смартфон в гардеробе на тумбочке. Этим и воспользовался несовершеннолетний и при выходе из больницы похитил смартфон. Похищенное он спрятал недалеко от дома в лесу и планировал через некоторое время оставить себе для личного пользования.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».