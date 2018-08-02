Школьник позарился на чужой велосипед

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась 35-летняя жительница города. Женщина пояснила, что на время оставила свой велосипед на территории парка, а сама отлучилась прогуляться с ребенком.

В ходе принятых полицией мер по розыску похищенного имущества потерпевшей и подозреваемого, был установлен 12-летний учащийся одной из столичных общеобразовательных школ.

Выяснилось, что несовершеннолетний, прогуливаясь по парку, заметил велосипед «ВМХ» и, воспользовавшись тем, что транспортное средство находится без запорных устройств, похитил его.

В соответствии со ст. 20 Уголовного кодекса Российской Федерации подросток не может быть привлечен к уголовной ответственности за совершение кражи, однако, это не значит, что он не избежит других мер воспитательного воздействия. К административному наказанию будут подвергнуты его законные представители. Условия, способствовавшие совершению общественно опасного деяния несовершеннолетним, будут рассмотрены на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Самого же виновника ожидает долгое общение с инспекторами подразделения по делам несовершеннолетних.

Уважаемые родители! Благополучие ваших детей – в ваших руках! Одной из основных причин совершения ими преступлений и правонарушений является отсутствие контроля с вашей стороны.