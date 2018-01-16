Школьница сдала развратного собеседника полиции

В Алданском районе республики завершено расследование уголовного дело о развратных действиях, совершенных в отношении школьницы при помощи мобильного приложения.

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) завершено расследование уголовного дела по обвинению мужчины, 1969 года рождения, в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия).

По данным следствия, в период с 1 июня по 28 октября 2017 года злоумышленник вступил в переписку с 15-летней школьницей посредством мобильного приложения «WhatsApp» и совершил развратные действия, направив ей фотографии половых органов и предложив совершить сексуальные действия.

Девочка оказалась не робкого десятка и самостоятельно обратилась в полицию. Оперуполномоченным уголовного розыска при проведении оперативных мероприятий личность злоумышленника была установлена.

Им оказался житель Республики Башкортостан, который прибыл в Алданский район на заработки.

Свою вину в совершении преступления он не признал, пояснив следователю, что не знал об истинном возрасте школьницы.

Ввиду наличия у обвиняемого непогашенной судимости за совершение убийства и преступление против половой неприкосновенности, а также по ряду других оснований в отношении него судом на стадии следствия была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Несмотря на непризнание вины, следственными органами собрано достаточное количество доказательств его виновности, которые легли в основу обвинительного заключения.

Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.